Священник, прежде служивший в Преображенской епархии, возглавит греко-католическую епархию в Австралии

15 января стало известно о новых назначениях, произведенных Папой Франциском для епархий Украинской Греко-Католической Церкви за пределами Украины. В частности, Святейший Отец принял отставку ординария епархии Святых Петра и Павла в Мельбурне (Австралия) Преосвященного Петра Стасюка, CSSR, и назначил ординарием упомянутой епархии священника-редемпториста Николая Бычка, который в настоящее время является викарием греко-католического прихода Святого Иоанна Крестителя в Ньюарке (США).

Епископ-номинант Николай Бычок родился 13 февраля 1980 г. в Тернополе. В июле 1997 г. он стал монахом-редемптористом и, пройдя иноческую и священническую формацию в Украине и Польше и став лиценциатом пастырского богословия, принес 17 августа 2003 г. вечные обеты, а 3 мая 2005 г. был рукоположен в священники. После этого он на протяжении нескольких лет окормлял верных греко-католического прихода Матери Божией Неустанной Помощи в городе Прокопьевске, принадлежавшего к нашей Преображенской епархии. В дальнейшем отец Николай был настоятелем прихода и общины отцов-редемптористов в Ивано-Франковске, исполнял обязанности провинциального эконома. С 2015 г. местом его служения стал приход Святого Иоанна Крестителя в Ньюарке, входящий в состав Филадельфийской митрополии Украинской Греко-Католической Церкви.

Епархия Святых Апостолов Петра и Павла с центром в Мельбурне, которую предстоит возглавить номинанту, была образована 24 июня 1982 г., когда статус епархии был предоставлен учрежденному в 1958 г. Апостольскому экзархату для украинцев византийского обряда на территориях Австралии, Новой Зеландии и Океании. С 1992 г. во главе этой епархии стоял принадлежавший к Ордену редемптористов Владыка Петр Стасюк, которому в июле наступившего года исполнится 77 лет.

По материалам Vatican News