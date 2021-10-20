Священник назвал «опасным богоборчеством» стремление к бессмертию и вечной молодости

Стремление к бессмертию и вечной молодости посредством различных технологий – опасное богоборчество, заявил член этического комитета Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины ФМБА России, кандидат биологических наук, протоиерей Владимир Духович на IX международном фестивале «Вера и слово», посвященном вызовам и урокам цифровизации. Подробности сообщает РИА Новости.

Крупнейший фестиваль Русской Православной Церкви на тему «Церковь в меняющемся мире: вызовы и уроки цифровизации» проходит 18-22 октября в подмосковном пансионате «Клязьма» с участием видных представителей духовенства, журналистов и экспертов в области информационных и биотехнологий. Одна из главных дискуссий посвящена «бессмертию», цифровому и биологическому.

«Существует богоданная программа, которая дает возможность человеку стареть и, в конце концов, умирать. Желание исследователей – найти, каким образом эта программа работает, — и, воздействовав на нее, затормозить старение (пусть смерть останется, но человек будет жить постоянно в возрасте 20-25 лет, не будет болеть, будет вести активный образ жизни и потом умирать). Также у многих исследователей существует надежда разгадать, какая именно генетическая программа ответственна за саму смерть, и, изменив ее, сделать человека биологически бессмертным», – сказал о. Владимир Духович.

Он рассказал о редком животном – голом землекопе. «Это мышка, у которой… программа старения отсутствует полностью», – сказал протоиерей. Некоторые голые землекопы доживают практически «в младенческом состоянии» до 50 лет (в то время как простая мышка живет один-два года) и погибают они, как правило, от естественных причин, например, будучи съеденными. «Это один из самых привлекательных организмов для тех, кто занимается вопросами бессмертия», – добавил священник-биолог.

По его словам, «огромные средства олигархического капитала» вкладываются в попытки достичь биологического бессмертия или «вечной молодости». «Это яркий пример очередного богоборчества человека… Болезни, старение и смерть человека – следствие первородного греха», – убежден священнослужитель.

Он заявил, что библейские патриархи по преданию жили до 1000 лет и имели детей и в 500-летнем, и в 600-летнем возрасте. Современный же человек может дожить примерно до 120 лет. «Сто двадцать лет соотносятся с тем возрастом, который мы знаем из Библии, который Господь после потопа установил. Единственный человек, который достоверно дожил – ему было 122 года. Все коррелирует», – отметил Духович. Но когда речь заходит не просто о стремлении к долголетию при помощи здорового образа жизни, а о «вечной молодости» или бессмертии, возникают сложные этические вопросы.

«Давайте задумаемся: кем станет человек, который получит биологическое бессмертие?.. Мало того, что касты тут же возникнут, вначале особенно это очевидно. Но представьте, что у человека организм не стареет, не изнашивается, – он не сможет жить, он будет бояться сделать шаг… Чтобы не умереть от несчастного случая, не погибнуть», – констатировал священник.

Говоря об уже существующих способах борьбы со старением при помощи стволовых клеток, священник-биолог отметил, что эти клетки способны бесконтрольно делиться, что резко увеличивает вероятность онкологических заболеваний, в том числе поэтому он считает подобные технологии опасными. «Мы свято верим в то, что и болезни, и смерти являются следствием нашего греха. Как и пандемия, которая сейчас наблюдается. И вместо того, чтобы покаяться за то, что человек, что мир ушел от Бога (может, это последнее предупреждение), мы пытаемся с помощью науки решить вопросы, имеющие в своей основе совсем другое», – заключил Духович.



(Фото: sinfo-mp.ru)