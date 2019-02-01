Священник Константин Передерий: История петербургской семинарии – неотъемлемая часть истории Католической Церкви в России

В 2018 году исполнилось 25 лет со дня основания семинарии «Мария – Царица апостолов», которая действует сегодня в Петербурге. Об истории и сегодняшнем дне этого единственного в России вуза, готовящего католических пастырей, рассказал ректор семинарии священник Константин Передерий.

— Отец Константин, в минувшем году Высшая католическая семинария «Мария – Царица апостолов» отпраздновала 25 лет со дня своего основания. Поздравляю вас с юбилеем! Чем стала для вас эта годовщина?

— Для нашего учебного заведения это первый «большой» юбилей, и мы очень рады этой годовщине. Но я хочу подчеркнуть, что мы отмечаем 25 лет не основания, а возобновления деятельности семинарии. Именно возобновления, потому что мы ощущаем тесную связь с католической семинарией, действовавшей в Петербурге в дореволюционный период.

Конечно, в те годы был совершенно другой церковно-государственный контекст: сегодня нет уже ни Российской империи, ни Могилёвской архиепархии. Сегодня на территории этой церковной области не только существуют новые диоцезы – здесь появились новые государства, новые поместные церкви и, как следствие, новые семинарии.

Но хотя мы существуем в другом историческом и географическом контексте, чем наша предшественница – дореволюционная семинария, мы бережно храним память о духовном учебном заведении, которое действовало с 1879 до 1918 года. Для нас имеет значение не только тот факт, что «старая» семинария является неотъемлемой частью истории Католической Церкви в России, – нам важно, что она связана со свидетелями и исповедниками веры, с новомучениками.

Ведь большинство священников, окончивших Петербургскую семинарию (а их было около 700) разделили судьбу своей паствы, которая в советский период подверглась небывалым гонениям. Некоторые из этих пастырей были вынуждены бежать за границу, но большинство осталось в России и подверглось преследованиям. На их долю выпали ссылки, тюрьмы, лагеря, расстрелы, насильственная высылка из страны.

Мы постоянно помним, что по этим самым коридорам ходили те, кто своей жизнью засвидетельствовал верность Католической Церкви.

— До революции в столице Российской империи наряду с католической семинарией действовала и академия. Какая разница существовала между двумя этими учебными заведениями?

— Римско-католическая духовная академия действовала в Санкт-Петербурге с 1842 года. В 1844 она даже получила статус Императорской. Академия давала студентам глубокие богословские и философские знания: многие из её выпускников становились епископами, занимали ключевые посты в Католической Церкви в Российской империи – в частности, на территории Царства Польского.

Однако для подготовки священнических кадров ресурсов академии не хватало. Вплоть до 1879 года Могилёвская архиепархия – не просто «столичная», но и крупнейшая по своей территории не только в Российской империи, но и во всем мире – находилась в парадоксальной ситуации: она не имела своей семинарии.

Могилёвские митрополиты неоднократно пытались добиться открытия «кузницы священнических кадров», представители властей неоднократно им отказывали, но, в конце концов, в 1879 году, при митрополите Антонии Фиалковском, семинария была открыта.

Что касается Санкт-Петербургской католической академии, то хочу напомнить, что ее деятельность не прервалась полностью после прихода к власти большевиков. В 1918 году, по благословению тогдашнего архиепископа Могилёвского Эдуарда фон Роппа, академия переехала в Польшу – ее преемником стал Люблинский католический университет. К счастью, в Люблин удалось перевезти большую часть фондов библиотеки Петербургской академии. Нам очень приятно, что сегодня в Люблинском университете помнят, какое учебное заведение было его предшественником. Недавно в Люблине был открыт памятник последнему ректору Санкт-Петербургской академии и первому ректору Люблинского католического университета священнику Идзи Бенедикту Радзишевскому.

— Давайте вернемся к петербургской семинарии. Каковы были основные вехи на пути ее возрождения?

— 29 июня 1993 года, на торжество святых первоверховных апостолов Петра и Павла, архиепископ Тадеуш Кондрусевич, являвшийся тогда апостольским администратором для католиков латинского обряда Европейской части России, подписал декрет о создании межъепархиальной семинарии для католиков России.

Первые годы семинария находилась в Москве: студенты жили в квартире архиепископа, занятия проходили во временно приспособленных помещениях на территории еще не отреставрированного собора на Малой Грузинской.

Однако в 1995 году семинария смогла вернуться туда, где она находилась до революции, – в свое историческое здание на 1-й Красноармейской улице в Санкт-Петербурге (ее прежнее название – Первая рота Измайловского полка). И это стало еще одним моментом, подчеркивающим связь нынешней семинарии с дореволюционной.

— А что было в этом здании при советской власти?

— В 1918 году, после закрытия семинарии, здесь разместился военный госпиталь. Впоследствии в здании располагалось много различных учреждений, а последним хозяином был коммерческий «Картельбанк». Владельцы банка хотели устроить в Успенском соборе, который является частью семинарского ансамбля, что-то вроде операционного зала. Однако банк разорился, и этим планам было не суждено сбыться.

— Как сейчас используется семинарский комплекс? Здесь находится только учебное заведение?

— Полностью здание было возвращено нам в 2013 году. Его общая площадь составляет около 8000 кв. метров. В целом ремонтные работы завершены, и сейчас мы занимаемся приспособлением помещений к современным требованиям эксплуатации.

Также в наших планах – открытие в здании семинарии дома паломника, в котором могли бы останавливаться те, кто приезжает в Петербург, чтобы посетить как католические, так и православные храмы, познакомиться с памятниками Северной столицы.

Как я уже говорил, центром ансамбля семинарии является храм Успения Божией Матери – в 1873- 1926 годах он имел статус прокафедрального собора и был резиденцией митрополитов Могилёвских. Сегодня здесь действует католический приход, и часть помещений являются приходскими.

В помещениях семинарского комплекса, среди которых есть и довольно большие залы, проходят многочисленные мероприятия, имеющие отношение к жизни Католической Церкви в России. Это и заседания Конференции епископов, и съезды духовенства, катехизаторов, различные конференции, семинары. Можно без преувеличения сказать, что наше здание служит всей католической общине Петербурга – и не только Петербурга.

Более того, у нас проходят не только чисто конфессиональные мероприятия – здание семинарии давно уже стало местом встречи с православными, с христианами других исповеданий.

— Сколько человек окончили семинарию за эти 25 лет? Сколько сейчас студентов? Откуда они?

— За период её существования в возрожденную семинарию было зачислено 329 студентов. 64 из них по окончании курса были рукоположены в пресвитерский сан, 54 находятся сегодня в служении. Среди наших выпускников есть даже один епископ – это украинский францисканец Эдвард Кава, который является сейчас вспомогательным епископом Львовского архидиоцеза.

Общее количество учащихся семинарии – с учетом слушателей курсов для постоянных диаконов – приближается сегодня к двадцати. Но число абитуриентов может значительно отличаться от года к году. В одном году может быть зачислено 7-8 человек, в другом – 11-12.

Преподавателей у нас примерно столько же, сколько учащихся – около 20 человек. Большинство из них – россияне, хотя есть и иностранцы.

Что касается студентов, то все они граждане России. В начале 90-х ситуация была другой: тогда наша семинария была единственной католической духовной школой на несколько стран постсоветского пространства. И у нас учились молодые люди из Казахстана, Грузии, Молдовы, был даже один студент из Азербайджана. Сегодня в Казахстане действует своя семинария, какое-то время действовала семинария в Грузии, молдавские католики, желающие стать священниками, едут на учебу в Румынию.

Одной из причин «сужения географии» также является визовый режим, который в последние годы стал строже. Поскольку мы, как учебное заведение, не имеем государственной аккредитации, мы можем ходатайствовать о представлении нашим студентам не годовых, а только трехмесячных виз.

— А почему семинария не имеет государственной аккредитации?

— Дело в том, что духовных вузов, аккредитованных в соответствии с государственными стандартами, в России вообще очень мало. Начнем с того, что государственный стандарт по направлению «теология» был принят только в 2014 году. Безусловные лидеры духовного образования в России – православные академии Москвы и Санкт-Петербурга, смогли получить аккредитацию лишь два года назад – в декабре 2016. Лишь считанные православные семинарии – первой среди них стала Смоленская – имеют сегодня государственную аккредитацию.

Адаптировать нашу учебную программу к государственному стандарту – задача очень непростая. Ситуация усложнятся и в связи с тем, что с 1998 года мы аффилированы с Папским Латеранским университетом в Риме, в котором действуют свои стандарты. Между тем, сотрудничество с Латеранским университетом для нас очень полезно: его плодом стал созданный при семинарии богословский институт св. Иоанна Златоуста. Это позволяет учащимся получить степень бакалавра Латеранского университета – оного из самых престижных католических вузов в мире.

На самом деле, получение государственной аккредитации не представляется нам первостепенной задачей: действующее законодательство позволяет вести учебную деятельность и без нее при наличии соответствующей лицензии. А такая лицензия у нас есть.

— Как живут учащиеся семинарии? Получают ли они стипендию?

— Все наши студенты обеспечены бесплатным проживанием – площадь наших помещений позволяет это. Как и студенты светских вузов, они получают стипендию.

Срок обучения у нас составляет шесть лет.

Семинаристы не только учатся: они несут и определенные служения. На трех первых курсах, например, они ухаживают за больными, за пациентами хосписов, посещают заключенных. А старшекурсники участвуют в богослужебной жизни католических приходов Санкт-Петербурга: помогают на мессах, участвуют в катехизации и занятиях воскресных школ.

И конечно, важнейшую роль в образовательном процессе играет участие в таинствах Церкви, в богослужениях, которые проходят в нашей семинарской часовне. Как подчеркнул в своей проповеди на мессе по случаю юбилея «Марии – Царицы апостолов» епископ Клеменс Пиккель, сердце епархии – семинария, а сердце семинарии – часовня. Хочу еще отметить, что часовня расположена на третьем этаже нашего здания, и из ее окон открывается прекрасный вид на Петербург, в том числе на его главный православный храм – Исаакиевский собор. А над алтарем находится икона Богоматери и апостолов, написанная выдающимся православным мастером архимандритом Зиноном (Теодором). И это еще раз напоминает нам о необходимости братских контактов с православными.

— Не могли бы вы сказать несколько слов о преподавателях семинарии, о ваших предшественниках на посту ректора?

Среди ректоров семинарии, конечно, нужно, прежде всего, упомянуть первого из них – дона Бернардо Антонини, возглавлявшего наш вуз в 1993-99 годах. Мне посчастливилось проучиться пять лет под его началом. У всех, кто был лично знаком с о. Бернардо, навсегда остались в памяти его энергия, целеустремленность, упование на помощь Божию. Сейчас, как вы, наверно, знаете, на родине о. Бернардо, в итальянской Вероне, начат процесс беатификации этого выдающегося пастыря.

Большой радостью для нас является тот факт, что среди тех, кто руководил семинарией, был и нынешний ординарий нашей архиепархии архиепископ Павел Пецци. Он был ректором в 2006-2008 гг. Зная изнутри систему духовного образования (а владыка Павел преподавал в нашей семинарии еще до назначения ректором – с 2004 года), он прекрасно понимает наши реалии и оказывает нам неоценимую помощь.

Среди нынешних преподавателей семинарии хотел бы упомянуть о. Хосе Вегаса – он является префектом по научной и учебной работе, преподает у нас философию; о. Игоря Ковалевского – специалист в области Священного Писания, он преподает библейскую экзегетику; генерального викария нашей архиепарии о. Кирилла Горбунова – он читает курс об отношениях Церкви и СМИ; о. Александра Коробцова – он преподает каноническое право; о. Александра Конева, который преподает богословие.

— На какие средства существует семинария?

— Частично источником нашего финансирования являются пожертвования от российских католиков. Однако этих средств мало. В основном мы существуем благодаря поддержке католиков из западных стран, которые помогают нам через различные фонды. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить такие благотворительные фонды, как «Кирхе ин Нот», «Реновабис», а также целый ряд национальных епископских конференций – в частности, Итальянскую, Испанскую, Американскую.

— Вы уже касались контактов с православными. Как складываются ваши отношения с ними?

— Я бы сказал, что наши контакты с православными братьями – очень активные. Будучи духовной школой, больше всего мы общаемся с православными академией и семинарией. Хочу особо отметить, что между католическими и православными семинаристами существуют дружеские контакты. Он не только ходят в гости друг к другу – в частности, на Пасху и Рождество, – но, например, устраивают футбольные матчи.

Мы поддерживаем тесные контакты с рядом преподавателей православных духовных школ. Проректор по учебной работе СПБДА протоиерей Владимир Хулап – наш частый гость. Этой осенью он был на инаугурации учебного года, читал основной доклад. Выступал он и на юбилее семинарии в ноябре.

Среди православных священнослужителей, которые преподавали и преподают у нас, хочу с глубочайшим почтением назвать имя покойных архиепископа Михаила (Мудьюгина) и игумена Вениамина (Новика) и ныне здравствующих архимандрита Августина (Никитина) и протоиерея Георгия Митрофанова.

Мы также сотрудничаем с протодиаконом Константином Марковичем, который преподает в СПБДА сравнительную литургику. О. Константин он был удостоен степени кандидата богословия за работу «Богослужебная реформа II Ватиканского собора и современное богослужение Римско-Католической Церкви с точки зрения православной литургики» и по-прежнему занимается этой темой. В рамках своего курса он приводит студентов знакомиться с католическим богослужением.

— И в заключение расскажите, пожалуйста, немного о себе. Как вы пришли к вере, к священническому служению?

— Я родился в Калининграде в 1975 году. Мой папа родом с Украины, мама – из Западной Белоруссии. Мама – глубоко верующая католичка. Крестили меня в младенчестве в костеле под Сморгонью, в Гродненской области, так что, можно сказать, что я католик с детства.

В годы моей юности в Калининграде не было католического храма. И мое воцерковление произошло в Польше, во Вроцлаве, где живет сестра моей мамы, моя крестная. Однажды на Пасху мы поехали к ней, и я познакомился со священником и верующей молодежью в приходе. Тогда я впервые приступил к таинствам исповеди и причастия. Тогда произошла моя встреча с Богом, и с того момента в моей жизни появилась тесная связь с Ним.

Вскоре в Калининград приехал католический священник, организовался приход. Я стал ходить на мессы, потом стал помогать священнику.

В юности я увлекался музыкой и, окончив школу, поступил в музыкальный колледж на отделение эстрады и джаза. Закончил его по классу саксофона.

Но уже за три года до окончания колледжа я знал, что буду священником. Это желание появилось в моем сердце постепенно. Могу сказать, что источником призвания является сам Бог, Он сам дает эту мысль.

Сразу по окончании колледжа, в 1994 году, я поступил в семинарию, которая тогда еще находилась в Москве. В 2000 году я закончил учебу, на торжество Сошествия Святого Духа был рукоположен во священника и служил на разных приходах архиепархии Божией Матери. Потом учился в Латеранском университете в Риме, сейчас пишу докторскую диссертацию по фундаментальной теологии. Преподаю этот же предмет, а также догматическое богословие в нашей семинарии. В 2017 был назначен ректором.



Беседовал Дмитрий Власов

Источник: Благовест-инфо