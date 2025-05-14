Священник Кирилл Горбунов: выбор Папой имени Лев произвел впечатление сюрприза

Выбор имени Лев новым папой Римским стал сюрпризом, заявил генеральный викарий Архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов на пресс-конференции в медиагруппе «Россия сегодня».

«Выбор имени Папы произвел некоторое впечатление сюрприза… Он отмотал время на 150 лет назад и решил взять имя Папы Льва XIII — замечательного человека, церковного деятеля, который очень долгое время был Папой, и который больше всего запомнился как Папа, положивший основание современному социальному учению Католической Церкви, то есть, можно сказать, ввел Церковь в проблематику жизни общества. Выбором имени Папа предложил снова начать процесс переосмысления места Церкви в обществе, я думаю, что это такой посыл, который достаточно ясен», — сказал о. Кирилл на пресс-конференции, посвященной конклаву.

Он напомнил, что за последние сто с небольшим лет было три папы по имени Пий, два — по имени Бенедикт, четыре папы, у которых в разном сочетании были имена Иоанн и Павел, а потом «появился из ниоткуда» папа Франциск — имя, которое никогда не фигурировало среди римских понтификов.

«И возникали вопросы, к какой из этих партий примкнет следующий папа, к Иоаннам и Павлам, или он станет новым Франциском, или же он вдруг неожиданно пожелает быть Пием, сформировались определенные, можно сказать, фракции с этими ожиданиями», — отметил священник.

Источник: РИА Новости

Полный ВИДЕО-эфир состоявшейся пресс-конференции можно посмотреть по ЭТОЙ ССЫЛКЕ