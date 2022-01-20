Священник-иезуит Рутилио Гранде и его соратники будут провозглашены блаженными 22 января

По случаю предстоящей беатификации о. Рутилио Гранде SJ и его соратников, которая состоится 22 января этого года, генеральный настоятель Общества Иисуса о. Артуро Соса SJ направил своим собратьям письмо. В нем он рассказывает об истории и личностных чертах будущих блаженных.

Дорогие собратья!

22 января 2022 г. Мученики о. Рутилио Гранде SJ и миряне Мануэль Солорзано и Нельсон Рутилио Лемус будут причислены к лику блаженных в столице Сальвадора Сан-Сальвадоре. Самый старший из них, Мануэль Солорзано, родился в 1905 году в Сучитоте (Сальвадор). Его любили за доброту и непоколебимую честность, он был постоянным спутником отца Рутилио в пастырских поездках. Самый младший, Нельсон Рутилио Лемус, был активным, услужливым, общительным юношей и обладал особым чувством ответственности. Он родился 11 ноября 1960 года в Эль-Паиснале (Сальвадор), был родственником о. Гранде, но помимо кровной связи их объединяли узы дружбы, присущие людям, которые вместе служат миссии Господа. Все трое были убиты за веру в Лас-Трес-Крусес, в нескольких милях от Сан-Сальвадора, 12 марта 1977 года.

Отец Гранде, родившийся в городке Эль-Паисналь 5 января 1928 года, был иезуитом необычной религиозной и человеческой глубины. В своей слабости он нашел свое величие. Большую часть жизни он прожил в молчании и смирении тех, кто шаг за шагом становится друзьями Иисуса. Все, кто имел с ним дело, всегда находили в нем доброго человека, близкого и готового прийти на помощь. Он был примером подлинности как воспитатель семинаристов, сочувствующим духовным спутником для представителей сальвадорского духовенства. Отец Рутилио умел давать советы и был хорошим, мудрым товарищем, но также и умел быть решительным и серьезным в том, что касалось христианской жизни и ответственности в исполнении священнического служения. Жители деревень, из чьих среды он сам вышел и которым он преданно служил как пастырь, находили в нем близкого, жертвенного и благожелательного монашествующего, принявшего сан священника, чтобы разделить свою жизнь с общиной учеников Иисуса, свидетелей Благой Вести.

Желая служить своему народу, Рутилио Гранде в январе 1941 года поступил в низшую семинарию в Сан-Сальвадоре. Там он нашел свое призвание и решил вступить в Общество Иисуса. В 1945 году он начал послушничество в Лас-Чорасе, недалеко от Каракаса (Венесуэла), где в 1947 году принес монашеские обеты. Долгий процесс формации иезуитов привел его через Кито (Эквадор) и Панаму в Испанию, где 31 июля 1959 года в Онье он стал священником. После третьей пробации в Кордове (Испания), он прошел пастырский курс в Институте Lumen Vitae в Брюсселе (Бельгия), и принес свои последние обеты 15 августа 1964 года.

Затем его отправили в семинарию Сан-Хосе-де-ла-Монтанья в Сан-Сальвадоре в качестве префекта и преподавателя катехетики, душпастырства и гражданской формации. Отец Гранде понимал свое религиозное и священническое призвание в свете Второго Ватиканского Собора. Его образ жизни, учение и пастырская практика были проникнуты толкованием заветов Собора, проведенного Конференцией латиноамериканских епископов в Медельине (Колумбия) в 1968 году. Происходившее в Церкви обновление вызвало большое внутреннее напряжение в Сальвадорской архиепископии и в самой семинарии.

Позже, в 1971-1972 гг., о. Рутилио отправили в Кито на курсы в Instituto de Pastoral Latinoamericana. По возвращении он был назначен в приход Господа Милосердия (El Señor de las Misericordias) в городе Агиларес. Эль-Паисналь, его малая родина, также принадлежит к этому приходу. Вместе с тремя иезуитами и одним епархиальным священником он посвятил себя и успешно занимался организацией прихода как «общины общин», основанной на глубокой вере местного сельского населения. Этот приход дал жизнь христианским общинам, которые были очень активными и пророческими по духу, формируя многих светских сотрудников. Назначение будущего святого Оскара Арнульфо Ромеро архиепископом Сан-Сальвадора в 1977 году открыло дверь в новую фазу церковного обращения.

Растущее осознание необходимости содействовать изменению бесчеловечных условий жизни большинства крестьян, вызванных несправедливой структурой сальвадорского общества, ознаменовало начало социальной и политической борьбы в неспокойный период истории этой центральноамериканской страны. Многие члены церковных общин принимали активное участие в общественно-политической борьбе. Для о. Рутилио, его команды и ближайших сподвижников, которые из-за своей веры включились в борьбу за евангельскую справедливость, существовало четкое разграничение между пастырской работой и военно-политической деятельностью. Однако для тех, кто чувствовал, что их власть находится под угрозой, Рутилио выглядел препятствием, которое необходимо было устранить.

Признавая мученическую кончину Рутилио, Мануила и Нельсона, Церковь считает, что они были убиты из-за веры, придававшей смысл их жизни; веры, о которой они свидетельствовали своим несправедливым кровопролитием. Поэтому мы, как Общество Иисуса, благодарим Бога за дар жизни этих трех человек. Через них мы объединяемся с верой народа Сальвадора и его усилиями по продвижению изменений, необходимых для создания процветающего общества, в котором каждый может найти место для себя.

Пусть наша Госпожа, Царица мира, Покровительница Сальвадора, будет светом на нашем пути по примеру блаженных мучеников Эль-Паисналя.



Артур Соса SJ

Генеральный настоятель

Рим, 3 января 2022 г.

Торжество Пресвятого Имени Иисуса



Источник: jesuit.ru