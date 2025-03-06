Свящ. Кирилл Горбунов: появление Рубио в телеэфире с крестом на лбу значимо для верующих

Появление госсекретаря США Марко Рубио в телеэфире с крестом на лбу значимо и ценно для верующих, рассказал «РИА Новости» генеральный викарий католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио появился в телеэфире с крестом на лбу, который католики по традиции наносят в пепельную среду – начало Великого поста.

«Как видим, рекламу Великому посту сделал известный политик. И хотя в таком жесте есть, на мой взгляд, что-то демонстративное, нельзя не согласиться, что такое свидетельство о своей вере может оказаться очень ценным, значимым, ведь известная публичная персона свидетельствует о своей принадлежности к Церкви и о том, что покаянное время Великого поста для него важно», — сказал Горбунов.

Он пояснил, что в Римско-Католической Церкви в пепельную среду — первый день Великого поста (в этом году 5 марта) — на литургии проводят обряд возложения пепла. «Это традиционный библейский символ покаяния. Иногда он совершается в виде посыпания головы пеплом — так обычно делают у нас в России, либо через начертание пеплом креста на лбу — это очень распространено в Соединенных Штатах. После службы верующие в качестве свидетельства о своей вере продолжают, если хотят, конечно, ходить с этим знаком покаяния до того, как в следующий раз умоются», — рассказал священник.

Он добавил, что в последние годы благодаря актерам, спортсменам и другим известным людям «этот символ приобрел широкую известность за пределами Церкви, так что теперь бывает, что не-католики приходят в этот день и просят возложить на них пепел». Также он напомнил, что пепел для этого обряда делается из ветвей пальмы, которые в прошедшем году освящались в Пальмовое (Вербное) воскресенье, и которые верующие хранили в своих домах.

Телеканал Fox News отметил, что появление политика с религиозной символикой является редкостью для государственных деятелей такого уровня.