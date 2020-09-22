Свящ. Кирилл Горбунов: католическая община не поддерживает обязательную аттестацию духовенства
В Римско-католической Архиепархии Божией Матери в Москве выступают против обязательной аттестации духовенства, получившего образование за рубежом, и уверены, что в учебных заведениях Римско-Католической Церкви «не навязывают экстремистские идеи», заявил РИА Новости генеральный викарий архиепархии священник Кирилл Горбунов.
Комитет ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений на прошлой неделе рекомендовал законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» к принятию в первом чтении, которое запланировано на 22 сентября. Среди прочего проект предусматривает для священнослужителей и «персонала религиозных организаций», которые получили духовное образование за рубежом, обязательную переаттестацию в российских учебных заведениях, иначе они не смогут заниматься преподавательской и религиозной деятельностью.
Эта норма вызвала негативную реакции со стороны российских буддистов, которые традиционно получают духовное образование за рубежом. Также свою озабоченность в связи с законопроектом выразили некоторые мусульманские, еврейские и протестантские организации.
Основная цель предлагаемых изменений, согласно пояснительной записке к законопроекту, заключается в том, чтобы «не допустить участие в деятельности религиозных организаций священнослужителей, получивших религиозное образование за рубежом и распространяющих религиозно-экстремистскую идеологию». Новый ФЗ также призван предотвратить «вовлечение участников религиозной группы в экстремистскую деятельность и деятельность, направленную на финансирование терроризма».
«Мы согласны, что священнослужители, приезжающие служить в Россию, должны быть знакомы с историей, культурным и религиозным наследием России и не должны проповедовать экстремистские идеи. Однако пока не нарушается закон, следить за этим — дело самих конфессий», — сказал о. Кирилл Горбунов.
По его словам, попытка государства регулировать этот процесс «не даст эффективных решений, но приведет к трудноразрешимым противоречиям», судя по отзывам конфессий на законопроект.
«Кто и по какой программе будет проводить аттестацию священников — специалистов высокого класса, имеющих ученые степени всемирно известных университетов?» — вопрошает священник.
Он также обратил внимание на то, что «система образования в Католической Церкви строго унифицирована». «То есть можно не опасаться того, что в каком-то учебном заведении студентам навязывают экстремистские взгляды», — подытожил о. Кирилл.
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