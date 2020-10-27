Свобода религии не должна противоречить свободе мнения – представитель Еврокомиссии

Еврокомиссия стремится действовать в защиту ценностей Европейского Союза, которые включают и свободу религиозной практики, и свободу выражения мнения, заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

«Цель всей нашей деятельности и, я полагаю, цель европейского общества — добиваться того, чтобы мы могли жить вместе так, когда каждый может практиковать свою религию и каждый уважает при этом свободу другого выражать свое мнение», — сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

Мамер отметил, что все это содержится в договорах ЕС и в Хартии Европейского Союза об основных правах.

«Каждый должен стремиться жить на основе этих договоров, этой хартии», — резюмировал представитель ЕК.

Так он прокомментировал обострение отношений между Парижем и Анкарой после оскорбительных высказываний президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес президента Франции Эмманюэля Макрона и последовавшие призывы к бойкоту французской продукции.

После трагедии в октябре в городе Конфлан-Сент-Онорин, где исламистский радикал убил и обезглавил учителя истории и обществоведения, который демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда в качестве примера выражения свободы мнения, Макрон пообещал реформировать закон от 1905 года, чтобы еще больше отделить религию от государства. Кроме того, французский президент заявил о намерении оградить ислам во Франции от иностранного влияния и строже контролировать источники финансирования мечетей.



Источник: Интерфакс-Религия