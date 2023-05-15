«Свидетельство сирийских христиан вдохновляет» – участники паломничества из России (+ ФОТО)

27 апреля – 3 мая группа христиан из России, как и было намечено, совершила паломничество в Сирию. Группу возглавил митрополит Архиепархии Божией Матери в Москве монс. Павел Пецци. Об итогах этой поездки, о своих впечатлениях рассказали 14 мая участники паломничества, собравшись в здании курии на территории Кафедрального собора Непорочного зачатия Девы Марии. Через zoom к встрече подключились паломники из других городов.

«Свидетельство о вере» – это выражение чаще всего звучало в выступлениях участников, как и оборот «меня поразило…». Например, архиепископа Пецци поразило, что «христианство способно созидать в любых условиях»: в разрушенной войной стране паломникам встречались христиане, которые, как казалось, делали невозможное. Так, Пецци вспомнил небольшую общину монахинь-трапписток, немолодых женщин, которые во время войны решили строить комнаты для приема гостей. В безнадежной, казалось бы, ситуации «такое может придумать только человек, у которого есть живая надежда». Надежду вселяют и участники литургии в селении Маалюля, среди которых было так много молодежи и детей, все они были «глубоко вовлечены» в молитву. Он привел слова одной из паломниц: «Мы думали, что будем делать что-то для сирийцев, помогать им, а на самом деле мы получили от них много больше». «Да, мы получили толчок, чтобы идти вперед, идти сосредоточенно, нести веру во Христа. Мы получили большое свидетельство о вере и надежде», – сказал архиепископ.

Из свидетельства о вере родилась и сама идея этого паломничества: пару лет назад московские католики подружились с сирийским врачом Сулейманом, который оказался в Москве, и от него узнали о жизни сирийских христиан. «Да, мы слышали, что их опыт веры невероятен, а будучи там, поняли, что для них свидетельствовать о вере – как дышать», – рассказала Анастасия. Она пояснила, что положение христиан разных деноминаций в Сирии усугубляется не только последствиями страшной войны, но и тем, что они являются религиозным меньшинством в преимущественно мусульманской стране. По ее словам, паломников поразил «их взгляд на человека»: «Многие нам говорили, что после войны, в условиях разрухи, экономического кризиса, массовой эмиграции самое главное – сохранять человечность, не в абстрактно гуманистическом смысле, а достоинство человека как творения Божия, стремление к встрече с Христом». Такой взгляд на человека проявляется, например, в социальных программах монахов-салезианцев: они делают многое для того, чтобы школьники и студенты имели возможность учиться, а взрослые повышали квалификацию, чтобы получить более оплачиваемую работу в международных организациях. И мотивация в этом случае – помочь людям выбиться из нищеты, дать возможность содержать семьи, сохранить свое достоинство.

При посещении санктуария на месте обращения Савла на пути в Дамаск паломников ждало еще одно поразившее их свидетельство. Во время войны, когда в окрестностях бесчинствовали сорок террористических групп, настоятель санктуария оставался единственным священником, к которому обращались христиане разных конфессий. Он неустанно носил воду и кормил жителей и однажды подвергся нападению: террорист избил его и угрожал убить, но священник продолжал помогать людям. А через год тот самый боевик принес ему много хлеба для раздачи жителям. «Господь тронул сердце этого террориста», – рассказывал монах паломникам. «Свидетельство сирийских христиан заразительно. Когда оказываешься в стране, наполненной живым, полнокровным христианским свидетельством, можно даже забыть, что это страна с исламским большинством. У нас возникло желание учиться у сирийских христиан», – сказала Анастасия.

Священник из Белоруссии о. Алексей много раз, конечно же, читал об обращении Савла, о том, как его крестил Анания в своем доме в Дамаске. Но оказавшись на месте того самого дома, он впервые почувствовал, насколько трудно было дамасским христианам того времени принять своего гонителя, как, должно быть, они его боялись, и какое доверие Богу выказал Анания – «Бог достиг Павла с помощью Анании, и бывшие противники стали братьями». «Искренне искать Бога и замечать Его вмешательство в мою жизнь», – такую интенцию вынес о. Алексей из дома Анании. «Особенно меня поразило, что мы все принимаем одного Христа в евхаристии… Христос объединяет всех нас через время и расстояния и настойчиво хочет быть фундаментом, на котором мы можем строить нашу дружбу и наши жизни», – написал он в своем отзыве о паломничестве.

«В Сирии более десяти деноминаций христиан, и все они живут в единстве, как одна Церковь Христова», – отметила Татьяна. Из многих поразивших ее встреч она рассказала об одной: в уцелевшей после бомбардировок части селения, которая хорошо просматривалась боевиками с другого берега ущелья, христианская процессия сопровождалась громкими славословиями и барабанным боем. «Если мы будем молчать о своей вере, то мы уже и не живем», – объясняли участники процессии удивленным паломникам. «Они могут хранить веру, будучи в меньшинстве, при постоянной угрозе жизни. Вера – это их жизнь, и мы на самом деле это видели», – поделилась Татьяна.

Марина – одна из организаторов поездки, это не первая ее поездка в Сирию, но она «все равно была поражена»: жизнь здесь стала «намного хуже», чем полгода назад, «но вера стала еще сильнее». Паломницу больше всего поразила встреча в сиро-католическая монастыре Мар-Муса (св. Моисея Эфиоплянина). Эта маленькая обитель в пустыне, на высокой горе, открыта абсолютно для всех: сюда приезжают не только христиане, но и мусульмане, чтобы «почувствовать единение, оторваться от цивилизации, заняться простым трудом».

Тему межрелигиозного общения подхватил архиепископ Пецци: «Поразительно, что в Сирии диалог – это вопрос жизни и смерти, не для галочки, не для отвлеченных задач, это необходимость. Все стремятся к общению. Удивительно, что христиане участвуют во всех праздниках других религий, потому что это их жизнь. Это является примером: общение не из чувства долга, чтобы только терпеть других, а эта устремленность к общению позволяет устанавливать созидательные отношения».

Как сообщает сайт Архиепархии Божьей Матери в Москве, в преддверии паломничества был организован сбор средств для сирийских христиан: в помощь пострадавшим от землетрясения в Алеппо, а также – на уличное освещение для христианской деревни Хабаб. В нём приняли участие некоторые приходы и общины, а также отдельные жертвователи. В ходе поездки эти средства были переданы нуждающимся в Сирии.



Юлия Зайцева

Источник: «Благовест-инфо»

Фото: ТГ-канал «На пути в Дамаск»