«Свидетельство о любви: мученичество и дела милосердия»

Встреча на тему «Свидетельство о любви: мученичество и дела милосердия», посвященная христианскому свидетельству в современном мире, состоялась 25 ноября в Культурном центре «Покровские ворота». Собравшие услышали историю о японском святом Такаси Нагаи, рассказ представителя Московского патриархата протоиерея Михаила Потокина о бескорыстной помощи людям и размышления архиепископа Павла Пецци, митрополита Архиепархии Божией Матери в Москве. Встреча прошла в рамках фестиваля «Место встречи».

Врач Габриэле Ди Комите, постулатор процесса беатификации Такаси Нагаи, председатель организации «Друзья Такаси и Мидори Нагаи» подключился к встрече онлайн из Японии, чтобы рассказать о судьбе японского католика, пережившего атомную бомбардировку Нагасаки и умершего молодым от тяжелой болезни.

Такаси Нагаи (1908-1951) был врачом, еще в юности, как рассказал Ди Комите, он решил, что посвятит всю свою жизнь поиску истины. Драматические семейные события, участие в войне, знакомство с христианами из Нагасаки, среди которых была Мидори – его будущая жена, привели его к вере во Христа. Оказавшись на войне с Китаем в качестве врача, он понял, что не может отдать жизнь ради абстрактных идеалов; спасая раненых, он благодарит Бога за каждого солдата, которому удается помочь. Вернувшись с войны, он не жалеет сил, буквально «истощает себя» во врачебной работе и преподавании. Проводит много времени в отделении лучевой терапии, где подвергается радиационному излучению. В 1945 г. ему диагностируют лейкемию. В этот сложный момент решающими для него оказываются слова жены, которая после молитвы говорит: «Живем ли мы или умираем – все ради славы Христовой».

Через два месяца на Нагасаки упала атомная бомба, эпицентр взрыва пришёлся на христианский район Нагасаки – место, где в XVII в. многие христиане претерпели мученическую смерть, где на протяжении 200 лет тайные христиане подпольно передавали свою веру. Погибла и Мидори, но двое их детей уцелели.

Такаси Нагаи с детьми. Фото из открытых источников

Болезнь приковала его к постели, он один с двумя маленьким детьми посреди атомной пустыни, он потерял все, но хочет понять истинный смысл происходящего, когда разрушено все, что он созидал. Он ждет смерти, но при этом излучает радость и любовь к жизни, «его лицо светится надеждой», он свидетельствует о Христе. И скоро становится известным не только в Японии: люди приходят к нему – им, потерявшим все, пережившим войну, надо воочию увидеть чудо веры, преображающее человека. Такаси пишет книги, которые расходятся большими тиражами. «Каждое утро просыпаюсь и понимаю, что счастлив. Истинная радость на постели в два метра, которую я даже не могу покинуть. Мы должны превратить нашу жизнь в поэзию…, открыть красоту, прячущуюся в каждой вещи, и придать форму каждой мысли…» На смертном одре так мог бы написать человек, который понял, что «единственная цель жизни – говорить «да» Христу в конкретном призвании. И неважно, насколько трагичны обстоятельства, – все является возможностью, чтобы узнать Христа и свидетельствовать о Нем».

«Святость состоит только в одном – говорить «да» твоему призванию и «да» Христу, и это может делать каждый в любой ситуации», – такой урок из жизни Такаси и Мидори Нагаи извлекает для себя итальянский врач, который, живя и работая в Японии, готовит материалы для беатификации «святого из Уруками», как называют Такаси на родине.

«Мы понимаем, что любые военные действия несут смерть и разрушения, но с другой стороны, видишь, сколько в людях обнаруживается добра, тепла по отношению не только к своим, родным, но и к чужим», – отозвался на рассказ о Такаси Нагаи протоиерей Михаил Потокин, врио председателя Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви. Ему приходится бывать в зоне военных действий, и он рассказал о том, как православные вынуждены прятаться в подвале храма, где ежедневно в течение двух месяцев служат литургию. Или в другом городе, с риском для жизни, приходят в полуразрушенный храм, чтобы причаститься. «Когда человек попадает в экстремальные обстоятельства, выявляются истинные качества души», – сказал о. Михаил.

Он рассказал также о примерах бескорыстного волонтерского труда по восстановлению разрушенных во время военных действий городов Донецкой области. И каждый раз, беседуя с группами добровольцев, он отмечает, что эти люди тратят свой отпуск на такую небезопасную поездку, трудоёмкую помощь пожилым или больным людям, дома которых разрушены. «У них нет ощущения героизма, они хотят просто сделать что-то полезное. Во многих людях образ Христа скрыт, но наступает момент, и человек отвечает Богу на призыв», – сказал о. Михаил.

Бескорыстие, прощение и призвание – эти понятия стали ключевыми в выступлении архиепископа Павла Пецци, ординария Архиепархии Матери Божией в Москве. По его словам, Христос призывает каждого человека, называя его другом. И каждое призвание «должно принять на себя миссию, которую Христос продолжает в мире».

В общении с Христом в таинствах возникает «новая тварь», и это проявляется в двух характеристиках: бескорыстие, когда главной мотивацией является благо другого, и прощение. А «плод бескорыстной любви и прощения – это прочный мир в сердце и в отношениях между братьями», продолжил архиепископ. Как достичь этого мира? Когда кажется, что «весь мир погружен в ад», надо не ждать внешнего установления мира, а каждому христианину уже сейчас постоянно стремиться к примирению, «исходя из того, что Тот, Кто будучи сам миром, может примирить всех». И опыт Такаси Нагаи учит: «Созидает то, что ты строишь на бескорыстной любви, новые отношения в прощении».

Архиепископ поделился своим личным опытом: «Для меня радикальное изменение произошло, когда я перестал ждать конца конфликтов. Конечно, я продолжаю молиться о мире. Однако я вижу, как уже сейчас рождается примирение, прощение, общение, единство – это я вижу в исповедальне, на приходских встречах и отношениях между людьми».

Выступления на этом вечере показали, что «мы можем жить славой Христа уже сегодня, и это будет исполнением нашей человечности и созиданием чего-то настоящего для сегодняшнего мира», подвела итоги встречи Джованна Парравичини.



Юлия Зайцева

Источник: «Благовест-инфо»

(Верхнее фото — cathmos.ru)