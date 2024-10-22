Св. Престол в ООН: преимущества цифровых технологий зависят от этичности их использования

Постоянный наблюдатель Святейшего Престола при ООН и других международных организациях в Женеве напомнил о важности этичного использования цифровых технологий, передает Vatican News.

21 октября 2024 г. архиепископ Этторе Балестреро принял участие в межсессионном заседании Комиссии ООН по науке и технологиям. В своем выступлении он подчеркнул, что цифровая среда стала неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Быстрый прогресс в этой сфере затрагивает важнейшие аспекты человеческого существования, требуя от нас «творческих усилий мысли и действия». Одним из таких усилий стало принятие Глобального цифрового договора (Global Digital Compact), который является важным шагом в развитии международного сотрудничества.

Архиепископ Балестреро подчеркнул, что выгоды, которые человечество может получить от цифрового прогресса, будут зависеть от этичного использования новых технологий.

По его мнению, Комиссия ООН по науке и технологиям может сыграть важную роль по трем основным направлениям. Во-первых, Комиссия обладает уникальными возможностями для проведения дискуссий по вопросам управления ИИ. Он может способствовать разработке руководящих принципов этического развития искусственного интеллекта, наращиванию потенциала в развивающихся странах и служить форумом для установления партнерских отношений. Такие усилия позволят создать международный документ, который будет регулировать разработку и использование искусственного интеллекта.

Во-вторых, технологии искусственного интеллекта опираются на два столпа: вычислительную мощность и данные. Чтобы получить максимальную выгоду от этих систем, необходимо усилить вычислительные ресурсы развивающихся стран, а также создать нормативно-правовую базу управления данными. Архиепископ Балестреро призвал к оказанию технической помощи и наращиванию потенциала в этой области.

Наконец, учитывая, что цифровые технологии способствуют всестороннему человеческому развитию и благополучию, доступ к ним должен быть гарантирован всем людям, включая тех, кто живет в сельской местности, отдаленных районах и наименее развитых странах, — подчеркнул представитель Ватикана.