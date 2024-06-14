Святейший Престол считает необходимым поддержание дипломатических связей с РФ

Святейший Престол считает необходимым поддерживать дипломатические отношения с Российской Федерацией. Об этом сказал, выступая на приеме по случаю Дня России в посольстве России при Ватикане, секретарь по отношениям с государствами монсеньор Пол Ричард Галлахер, поблагодарив диппредставительство за плодотворное взаимодействие, передает ТАСС.

«Наши отношения с вашим посольством поддерживаются на постоянной основе. Это возможно отчасти благодаря как заинтересованности со стороны РФ, так и намерению Святейшего Престола продолжать вести диалог в полном убеждении, что в дипломатических отношениях нужны мосты, а не стены, а изоляция никогда не может служить эффективной дипломатической стратегией», — сказал высокопоставленный представитель Ватикана. По его словам, контакты и беседы способствуют взаимопониманию, обмену точками зрения. Архиепископ Галлахер также поблагодарил дипмиссию за аккуратное донесение до российских властей позиций Святейшего Престола.

Со своей стороны посол России при Ватикане Иван Солтановский отметил, что на сегодняшний день Ватикан остается одним из немногих мировых игроков, которые выступают за дипломатию, мир и диалог на основе взаимного уважения и учета интересов. «В Ватикане умеют слушать и слышать, не поддаются конъюнктуре и проводят свою независимую и истинно миролюбивую линию. В ситуации, когда традиционные методы построения мира перестали работать, Ватикан неустанно ищет новые пути и возможности, готов прилагать, как сказал Папа Римский Франциск, «творческие усилия», — сказал дипломат. Он отметил, что российско-ватиканское общение не лишено трудностей, но «на данном этапе представляет особую ценность и должно стать примером того, как нужно взаимодействовать по проблемным вопросам — открыто и доверительно».

Другой высокий гость приема — глава Департамента по делам Восточных Церквей кардинал Клаудио Гуджеротти в беседе с корреспондентом ТАСС заверил, что со стороны Ватикана никогда не будет изоляции. «Никакой изоляции, вы — наши братья, мы вас всегда ждем», — сказал прелат, хорошо владеющий русским языком. Он был в прошлом Апостольским нунцием, в том числе на Украине, и хорошо знаком с ситуацией в стране.

В подтверждение тезиса о «братстве христиан» посольство РФ представило выставку фотографий католических храмов в России и православных церквей в Италии. «Главная цель выставки — показать, насколько католики и православные близки в духовном и мировоззренческом смысле», — пояснил Солтановский. Экспозиция, которую планируется расширить, будет развернута в следующем юбилейном году христианства, который готовятся широко отмечать в Риме. В 2025 году также исполняется 1700 лет с первого Вселенского собора в Никее (нынешняя Турция), состоявшегося до церковного раскола.



На фото — Дворец правительства Ватикана. (Фото: Михаил Бернгардт / ru.wikipedia.org)