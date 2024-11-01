Св. Отец: свет надежды противостоит злу и скорби (+ ФОТО)

30 октября Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане делегатов «Проекта надежды», действующего под эгидой Совета епископов Латинской Америки (CELAM). Цель проекта – сопровождение скорбящих женщин и мужчин, переживших потерю ребёнка до его рождения, особенно в результате аборта. Передает русская служба Vatican News.

Святейший Отец поблагодарил гостей за 25 лет служения тем, «чьё страдание порой невозможно выразить словами». По словам Папы, рождение каждого ребенка является синонимом радости, как предвестие рождества в Вифлееме, и обновляет надежду в сердцах.

«Возможно, именно поэтому Господь в педагогике Своего Евангелия хотел, чтобы нас касалась и печаль, которая, будучи противоположностью этой радости, потрясала до глубины души».

Святейший Отец процитировал пророка Иеремию: «Из Рамы раздается голос, стенание и горький плач: Рахиль плачет о детях своих, не хочет утешиться, потому что их уже нет» (Иер 31,15). Согласно преданию, стенание относится к святым невинным детям, боль которых прекращается со смертью, а горький плач – это рыдание матерей, остающееся в памяти. Со своей стороны евангелист Матфей описывает бегство Святого Семейства в Египет, как бы говоря, что великое зло отдаляет Иисуса от нас, не позволяя Ему войти в наш дом, найти место в наших покоях, отметил Папа:

«Однако нельзя терять надежду: зло не имеет последнего слова, оно никогда не бывает окончательным».

Как ангел в сне святого Иосифа, так и «Проект надежды» становится символом поддержки и опоры, даря людям свет веры и присутствие Христа даже в самые трудные моменты, подчеркнул Папа Франциск: участники проекта помогают людям обрести утешение и уверенность, «направляя их к тёплому и безопасному прибежищу Назарета».

В конце аудиенции Папа Франциск преподал делегатам апостольское благословение и вверил их служение материнской опеке Пресвятой Богородицы.