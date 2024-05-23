Св. Отец призвал молиться о мире «в это время мировой войны»

В среду 22 мая, в конце общей аудиенции на площади Святого Петра, Папа Франциск обратился к тысячам паломников со всего мира, особо приветствовав больных, стариков, молодёжь и новобрачных.

«Пусть Святой Дух, Чьё присутствие в Церкви мы недавно вспоминали на празднике Пятидесятницы, всегда пребывает в ваших сердцах: да укрепит Он нашу крепость веры, щедрость милосердия и настойчивость надежды», – пожелал Епископ Рима и призвал:

«Помолимся о мире. Нам нужен мир, ибо земля охвачена войной. Не будем забывать об Украине, Палестине и Израиле. Да прекратится война! Не забудем о Мьянме и о многих странах, объятых войной. Братья и сёстры, мы должны молиться о мире в это время мировой войны. Да благословит вас Господь и да хранит Пресвятая Богородица. Прошу вас молиться и обо мне. Спасибо».



Источник: Vatican News