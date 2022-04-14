Святая Месса благословения елеев в Ватикане: Папа предостерёг священников от идолопоклонства (+ ФОТО)

Утром 14 апреля в ватиканской базилике Папа Франциск возглавил Святую Мессу освящения мира и благословения елея. На литургии Великого четверга духовенство Римской епархии обновило священнические обещания. Передает русская служба Vatican News.

В своей проповеди Святейший Отец размышлял над литургическими чтениями дня, отметив, что уже в Ветхом Завете говорится о великой благодати священства: «Господь избирает из своего стада тех, кто будет заботиться исключительно о Его овцах». Евангелие от Луки повествует, что глаза всех в синагоге Назарета были устремлены на Христа (см. Лк 4,20), а Откровение Иоанна Богослова предрекает, что грядущего с облаками Спасителя «узрит Его всякое око и те, которые пронзили Его; и возрыдают пред Ним все племена земные» (Откр 1,7). «Встретиться глазами с Иисусом, – подчеркнул Папа, – это благодать, к которой мы, священники, должны стремиться», и если мы выдержим Его взгляд, преисполненный доброты, то будем обязаны показать Ему «наших скрытых идолов», позволяя Христу занять их место в сердце.

Святейший Отец подчеркнул, что пастырскому призванию угрожает, в частности, «скрытое идолопоклонство», которое проявляется в трёх аспектах. Во-первых, – в культуре обмирщения, самолюбования, «триумфализма без Креста». «Христос молится, дабы Небесный Отец защитил нас от этой культуры мира сего», ибо «обмирщавший священник – это не более чем клерикализованный язычник», подчеркнул Епископ Рима.

Другая область скрытого идолопоклонства, по словам Папы, коренится там, где преобладает «прагматизм чисел» и безликая статистика. Однако «это не может быть ни единственным способом действий, ни единственным критерием в Церкви Христа». Людей нельзя переводить в абстрактные цифры, «ибо не мерою дает Бог Духа» (см. Ин 3,34).

Ещё одно измерение скрытого идолопоклонства – это соблазнительный «менталитет функционализма», нацеленный на эффективность пастырских программ и вытесняющий таинственное присутствие Небесного Отца. В этом случае самодовольство и тщеславие занимают место надежды, упования и поклонения Богу «в малых и больших делах нашей жизни». Святейший Отец подчеркнул: «Сокрытие этих идолов и неумение разоблачить их в повседневности вредит верности нашего священнического завета и ослабляет наши личные отношения с Господом». «Иисус – это единственный способ не ошибиться в чувствах и стремлениях сердца; Он – единственный способ правильного распознавания». Господь заставляет этих идолов раскрываться, помогает увидеть их присутствие, истоки и действия и таким образом разрушить их. «Мы должны помнить о них и быть внимательными, чтобы сорняки идолов, которые мы смогли спрятать в складках наших сердец, не выросли снова».

В конце Святой Мессы пресвитеры, которые участвовали в богослужении Великого четверга, получили в подарок книгу французского епископа Франсуа-Ксавье Бустильо «Свидетели, а не чиновники. Священник на переломе эпох».