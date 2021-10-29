В британских университетах преследуют студентов-католиков

В британских университетах преследуют студентов-католиков

Октябрь 29, 2021

-католики все больше подвергаются преследованиям в британских университетах. Об этом пишет Седмица со ссылкой на Vatican News.

Так, например, назначение священника Дэвида Палмера капелланом Ноттингемского университета было заблокировано исключительно из-за того, что он опубликовал твиты против абортов и эвтаназии.

«В наше время почти невозможно быть католиком в университете, если открыто исповедуешь свою веру», — признался священнослужитель.

Жалобу на блокировку назначения Дэвида Палмера подал католический епископ Ноттингемский .

Однако только после угрозы судебного иска со стороны Общества свободного слова университет разрешил назначить капеллана. Пока он может совершать свое служение в кампусе на испытательном сроке. Тем не менее, последующие жалобы на него могут привести к снятию кандидатуры Дэвида Палмера.

«Британские не признают право на свободу слова», — считает журналист Саймон Колдуэлл. В статье, опубликованной в Catholic Herald, он упоминает дело Юлии Рынкевич, польской студентки, которая училась на акушерку. Ее отстранили от практики, что фактически сделало невозможным ее дальнейшую учебу. Это произошло, когда в университете обнаружили, что она является участницей студенческой pro-life группы. Студентка подала жалобу на свой университет, и в итоге получила «прощение» и даже компенсацию.

Колдуэлл отмечает, что Ноттингемский университет не является печально известным исключением. Он вспоминает, что на недавней студенческой ярмарке в Оксфорде студенты этого исторического университета уничтожили стенд pro-lifе, сняли с него и выбросили все материалы. Они также отказались покидать территорию ярмарки до того, как получат заверения, что стенд не будет восстановлен. Лишь благодаря службам безопасности удалось сдержать агрессивно настроенных студентов и спасти стенд.

Анна Флейшер, руководитель движения pro-lifе в Оксфордском университете, признается, что после этого инцидента у нее случалось много неприятностей, включая физические нападения. На нее тоже полилась волна интернет-ненависти со стороны других студентов.

«Это была не конструктивная критика, а сообщения, полные ненормативной лексики. Некоторые из них можно считать угрозами расправы и подстрекательством к насилию», – призналась Анна Флейшер.

Несмотря на то, что университет выразил сожаление по поводу такого поведения и официально осуждает все, что ограничивает свободу слова, он до сих пор не принял никаких дисциплинарных мер в отношении виновников нападения на стенд и на руководительницу движения pro-lifе, хотя их имена известны широкой общественности, а доказательства запечатлены на видео.

Подобные эксцессы имеют место и в Университете Эксетера, где членов студенческой pro-lifе группы и их семей оскорбляют и угрожают им насилием в социальных сетях.

«Университеты должны быть местами интеллектуальных дебатов, а постоянно растущая ненависть и подстрекательство к насилию против людей с разными взглядами не имеет ничего общего с идеей университета, что является очень тревожным симптомом, и не должно быть терпимо властью университета», — сказала Медлин Пейдж из организации, которая объединяет британских pro-life студентов.

По ее мнению, свобода слова во многих британских университетах сегодня рассматривается как угроза, а не ценность. Университеты становятся ячейками новых и разрушительных идеологий, которые противоречат свободе и подрывают демократию. «Не так должны выглядеть кузницы элиты и будущих лидеров общественной жизни», — говорит Медлин Пейдж.

Не только католики могут сегодня ощущать угрозу в учебных заведениях. Недавно на Кэтлин Сток, преподавательницу англиканской философии в университете Сассекса, напали члены ее собственного профсоюза из-за ее неприязненного отношения к гендерной идеологии, которое она не скрывала. Некоторое время ей приходилось читать лекции дистанционно — по Интернету, поскольку руководство университета опасалось за ее безопасность. Некоторые студенты угрожали ей смертью и расклеивали плакаты с призывом к ее увольнению. Профсоюз университетов и колледжей не только отказался ее защищать, но и раскритиковал университет за то, что он не одобрил инициативу расклеивания плакатов в кампусе.

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