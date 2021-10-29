В британских университетах преследуют студентов-католиков

Студенты-католики все больше подвергаются преследованиям в британских университетах. Об этом пишет Седмица со ссылкой на Vatican News.

Так, например, назначение священника Дэвида Палмера капелланом Ноттингемского университета было заблокировано исключительно из-за того, что он опубликовал твиты против абортов и эвтаназии.

«В наше время почти невозможно быть католиком в университете, если открыто исповедуешь свою веру», — признался священнослужитель.

Жалобу на блокировку назначения Дэвида Палмера подал католический епископ Ноттингемский Патрик МакКинни.

Однако только после угрозы судебного иска со стороны Общества свободного слова университет разрешил назначить капеллана. Пока он может совершать свое служение в кампусе на испытательном сроке. Тем не менее, последующие жалобы на него могут привести к снятию кандидатуры Дэвида Палмера.

«Британские университеты не признают право на свободу слова», — считает журналист Саймон Колдуэлл. В статье, опубликованной в Catholic Herald, он упоминает дело Юлии Рынкевич, польской студентки, которая училась на акушерку. Ее отстранили от практики, что фактически сделало невозможным ее дальнейшую учебу. Это произошло, когда в университете обнаружили, что она является участницей студенческой pro-life группы. Студентка подала жалобу на свой университет, и в итоге получила «прощение» и даже компенсацию.

Колдуэлл отмечает, что Ноттингемский университет не является печально известным исключением. Он вспоминает, что на недавней студенческой ярмарке в Оксфорде студенты этого исторического университета уничтожили стенд pro-lifе, сняли с него и выбросили все материалы. Они также отказались покидать территорию ярмарки до того, как получат заверения, что стенд не будет восстановлен. Лишь благодаря службам безопасности удалось сдержать агрессивно настроенных студентов и спасти стенд.

Анна Флейшер, руководитель движения pro-lifе в Оксфордском университете, признается, что после этого инцидента у нее случалось много неприятностей, включая физические нападения. На нее тоже полилась волна интернет-ненависти со стороны других студентов.

«Это была не конструктивная критика, а сообщения, полные ненормативной лексики. Некоторые из них можно считать угрозами расправы и подстрекательством к насилию», – призналась Анна Флейшер.

Несмотря на то, что университет выразил сожаление по поводу такого поведения и официально осуждает все, что ограничивает свободу слова, он до сих пор не принял никаких дисциплинарных мер в отношении виновников нападения на стенд и на руководительницу движения pro-lifе, хотя их имена известны широкой общественности, а доказательства запечатлены на видео.

Подобные эксцессы имеют место и в Университете Эксетера, где членов студенческой pro-lifе группы и их семей оскорбляют и угрожают им насилием в социальных сетях.

«Университеты должны быть местами интеллектуальных дебатов, а постоянно растущая ненависть и подстрекательство к насилию против людей с разными взглядами не имеет ничего общего с идеей университета, что является очень тревожным симптомом, и не должно быть терпимо властью университета», — сказала Медлин Пейдж из организации, которая объединяет британских pro-life студентов.

По ее мнению, свобода слова во многих британских университетах сегодня рассматривается как угроза, а не ценность. Университеты становятся ячейками новых и разрушительных идеологий, которые противоречат свободе и подрывают демократию. «Не так должны выглядеть кузницы элиты и будущих лидеров общественной жизни», — говорит Медлин Пейдж.

Не только католики могут сегодня ощущать угрозу в учебных заведениях. Недавно на Кэтлин Сток, преподавательницу англиканской философии в университете Сассекса, напали члены ее собственного профсоюза из-за ее неприязненного отношения к гендерной идеологии, которое она не скрывала. Некоторое время ей приходилось читать лекции дистанционно — по Интернету, поскольку руководство университета опасалось за ее безопасность. Некоторые студенты угрожали ей смертью и расклеивали плакаты с призывом к ее увольнению. Профсоюз университетов и колледжей не только отказался ее защищать, но и раскритиковал университет за то, что он не одобрил инициативу расклеивания плакатов в кампусе.