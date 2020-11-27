Студенческий Адвент под знаком Laudato si’

Папа Франциск обратился со словами благодарности к студентам Северной Италии, которые через цифровые платформы и университетское радио помогают людям готовиться к Рождеству с помощью Священного Писания и учительства Церкви.

В специальном видеопослании Святейший Отец говорит:

«Я благодарен молодёжи из Салезианского института и венецианскому Cube Radio за то, что они подготовили путешествие по дорогам Адвента: каждое воскресенье оно будет вдохновляться Словом Божьим и энцикликой Laudato si ‘. Спасибо! Привлекайте других молодых людей и цифровых пользователей к подготовке к Святому Рождеству, распространяя Слово Божье, также через социальные сети Vatican News, приглашая позаботиться о нашем общем доме. Спасибо. Я молюсь о вас, и вы помолитесь обо мне».

Итальянские студенты подготовили проект Avvento Green Dream, основанный на 26 ежедневных фразах из энциклики Папы Франциска Laudato si’. Начиная с воскресенья 29 ноября до кануна Рождества каждый день Адвента будет проходить под сенью одной из икон, написанных самими участниками проекта: репродукции этих образов можно будет получать через информационный бюллетень или канал Telegram, зарегистрировавшись на сайте www.cuberadio.it.



Источник: Vatican News