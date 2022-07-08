Режиссёрский сценарий Тарковского к «Андрею Рублеву» продали на аукционе

Режиссёрский сценарий Андрея Тарковского к фильму «Андрей Рублев» продали на аукционе за 1,7 млн рублей, что в 24 раза больше стартовой цены. Торги прошли 7 июля, сообщает Интерфакс со ссылкой на аукционный дом «Литфонд».

В сценарии было указано первоначальное название картины — «Страсти по Андрею». Он был оформлен во владельческий переплет и выпущен тиражом 150 экземпляров. К проданному изданию приложена вырезка из французской газеты с информацией о фильме.

Картину Тарковский снял в 1966 году на киностудии «Мосфильм». Сценарий к фильму он написал совместно с Андреем Кончаловским.

«В Советском Союзе фильм подвергся жёсткой критике и цензуре за мрачность, излишний натурализм, «антиисторичность», антипатриотичность, а также за «жестокое обращение с животными». Но впоследствии все-таки признан одной из главных работ режиссера и вошел во многие списки и рейтинги лучших фильмов в истории мирового кино», — напомнили в «Литфонде».

Также за 700 тысяч рублей на торгах продана коллекция из 446 свидетельств работы над лентой «Андрей Рублев», включающая порядка 387 слайдов с фотографиями рабочих моментов. Также в комплекте представлено свыше полусотни разноформатных фотографий, выполненных, по всей вероятности, Евгением Умновым (1919-1975) — советским фотографом и журналистом, который на протяжении 30 лет снимал культурную жизнь столицы.

В два раза дороже стартовой цены ушли с молотка и 17 предметов, связанные со съемками фильма «Иваново детство». На вошедших в подборку фотографиях запечатлены участники киносъемки и сам Тарковский. В коллекции также представлены афиша на чешском языке, премьерный буклет кинофильма, рекламная брошюра о киноленте на английском, а также вырезки из газет «La Metropole», «La Cite», «Le Peuple» и других изданий с отзывами, включая переводы отзывов на присуждение Тарковскому «Золотого льва» в Венеции.