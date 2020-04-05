Страстная седмица российских католиков

В эти дни поместные епископаты публикуют рекомендации верующим для празднования Страстной седмицы и Пасхи там, где участие народа в богослужении невозможно из-за ограничительных мер, связанных с эпидемией нового коронавируса. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Подробные указания на русском языке, включающие не только рекомендации для участия в богослужениях онлайн, но и соблюдение различных благочестивых традиций, предлагает ординарий Архиепархии Божьей Матери в Москве митрополит Павел Пецци. В общих рекомендациях для Страстной недели архиепископ, в частности, призывает совершать Литургию часов и обустроить в доме молитвенный уголок, а также ежедневно участвовать в трансляции Мессы из Кафедрального собора Архиепархии, приходского или другого храма. В Вербное воскресенье, помимо участия в Святой Мессе посредством СМИ, архиепископ Пецци предлагает украсить молитвенный уголок или икону Христа ветвями вербы или изготовленными из бумаги пальмовыми ветвями и прочитать молитву освящения ветвей.

В один из дней, предшествующих Великому Четвергу, если это возможно, рекомендуется посетить храм на короткое время для исповеди. Иерарх напоминает, что предписание ежегодной исповеди можно исполнить в течение всего Пасхального времени или позже. В Великий Четверг архиепископ будет служить Святую Мессу освящения мира и благословения елеев, к которой можно присоединиться посредством трансляции. «В течение дня уместно посвятить время работе по хозяйству, – пишет архиепископ Пецци своей пастве, – навести порядок в доме и приготовить еду к праздничному столу, чтобы не заниматься домашней работой без крайней необходимости в течение Священного Триденствия». Далее ординарий Архиепархии Божьей Матери рекомендует принять участие в богослужениях Триденствия посредством прямых трансляций или же прочтением Литургии часов, а также начать его совместной трапезой с преломлением хлеба.

В Страстную Пятницу пастве архиепархии рекомендуется совершить Крестный путь, венчик Божественному милосердию, поклонение Кресту и посвятить некоторое время размышлениям над Страстями Господа Иисуса Христа, присоединившись также к Литургии Страстей Господних, которую архиепископ будет служить вечером. Иерарх рекомендует соблюдать и другие местные благочестивые традиции, например, популярное у российских католиков богослужение «Горечь скорби», совершаемое и в некоторых других странах, позаимствовавших его у польских верующих. Великую Субботу архиепископ рекомендует провести как «день великого молчания, т.е. воздержания от всех ненужных разговоров».

К Мессе Навечерия Пасхи можно будет присоединиться с помощью интернета. Важным элементом празднования Пасхи дома, отмечает архиепископ Пецци, является праздничная трапеза, за которой семья может собраться либо после Мессы Навечерия, либо утром или днем воскресенья Пасхи. Рекомендуется прочитать рассказ о Воскресении Господнем из Евангелия от Марка. Для освящения пищи можно использовать освященную воду или просто прочитать молитвы: «Уместно, чтобы это сделал отец семейства или старший по возрасту член семьи».

Со своей стороны со специальным посланием накануне Страстной недели обратился к пастве своей епархии – Святого Климента в Саратове – Преосвященный Клеменс Пиккель. Епископ сообщает, что все богослужения он будет совершать в маленьком кругу духовенства, как и все священники епархии. «Я их прошу, – пишет монсеньор Пиккель, ссылаясь также на конкретные указания архиепископа Павла Пецци, – чтобы совершали Литургии именно в приходских, даже если закрытых, храмах. Это не значит, что мы там будем совершать ‘свою приватную Литургию’. Священническое призвание всегда является призванием из народа и для народа. Мы там будем стоять как заместители всех вас, которые желаете присутствовать».