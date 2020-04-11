Страстная Пятница в Ватикане

В Страстную Пятницу 10 апреля Папа Франциск возглавил в соборе Святого Петра торжественное богослужение Воспоминания Страстей Господних. По традиции, проповедь произнёс Проповедник Папского Дома отец Раньеро Канталамесса, OFMCap. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.



Проповедник начал свои размышления со слов святого Папы Григория Великого: Священное Писание cum legentibus crescit, возрастает вместе с теми, кто Его читает. Оно открывает всё новые и новые смыслы в зависимости от вопросов, которые человек носит в своем сердце. Сегодня мы читаем повествование о Страстях Господа нашего, задаваясь вопросом – более того, громко вопия к Владыке всей земли. И мы можем уловить ответ, данный нам свыше, звучащий в Слове Литургии Страстной Пятницы.



То, о чем мы на этой Литургии услышали, – это рассказ о величайшем зле, когда-либо совершенном на земле. Проповедник обратил внимание верующих на один очень важный аспект: «Крест Христов изменил смысл человеческой боли и страдания. Любого страдания – как физического, так и нравственного. Оно перестало быть наказанием и проклятием. Оно было исцелено в корне с того момента, как Сын Божий взял его на Себя. Каково самое надежное доказательство, что поданный тебе напиток не отравлен? Если подавший его пьет в твоем присутствии из той же чаши. Так и сделал Бог: на Кресте Он испил, на глазах у всего мира, из чаши боли, причем испил до дна. Тем самым Он показал, что эта чаша не отравлена, а на ее дне прячется жемчужина. Здесь речь идет не только о боли тех, у кого есть вера, но и о всякой человеческой боли. Он умер за всех. ‘Когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе’ (Ин 12,32). Всех, а не только некоторых!».



Размышляя о трагизме переживаемой нами ныне ситуации, отец Раньеро предложил не только доискиваться причин, но и задуматься о последствиях – и не исключительно негативных, о которых и так известно из новостей, но и позитивных. Внезапно вспыхнувшая пандемия коронавируса пробудила нас от самой большой иллюзии, угрожающей как отдельным людям, так и всему человечеству – иллюзии всемогущества. Все мы смертны, и никакая военная или технологическая мощь не может нас спасти.



В этой связи отец Канталамесса рассказал поучительную историю из жизни художника Джеймса Торнхилла, приглашенного расписать лондонский кафедральный собор. Однажды он с удовлетворением любовался на одну из своих фресок и, перемещаясь по строительным лесам, чтобы лучше ее рассмотреть, не замечал, что рискует сорваться. Его помощник, придя в ужас, боялся окликнуть художника, понимая, что крик только ускорит трагедию, и, недолго думая, обмакнул кисть в краску и запустил ею в середину фрески. Пораженный учитель отстранился и был спасен, хотя его произведение пострадало. «Нередко Сам Бог поступает с нами точно так же: Он нарушает наши планы и наш покой, чтобы спасти от падения в пропасть, близости которой мы не замечаем. Но нужно остерегаться обмана: не Бог швырнул кисть коронавируса на фреску нашей горделивой технологической цивилизации. Бог – наш союзник, а не союзник вируса». Бог страдает вместе с нами, как любая мать, как любой отец. И когда мы однажды это поймем, нам будет стыдно за все обвинения в Его адрес, которые мы выдвигали при жизни. «Разве Бог Отец желал крестной смерти Своего Сына, чтобы извлечь из нее благо? – задался риторическим вопросом Проповедник. – Нет. Он лишь позволил человеческой свободе проделать свой путь, подчинив ее при этом Своему замыслу, а не замыслу людей». Это и есть то, что некоторые называют случайностью, а Библия – «Божьей премудростью».



Итак, каковы же позитивные плоды переживаемого нами сегодня кризиса? – продолжил отец Канталамесса. Мы забыли о строительстве стен. «Вирус не знает границ, и не нужно возвращаться назад, когда закончится этот момент. Как увещевает нас Святейший Отец, нельзя упускать такой шанс», – продолжил Проповедник и сформулировал свой перечень: «Положим конец гонке вооружений. Кричите об этом изо всех сил, особенно вы, молодые, потому что в первую очередь решается ваша судьба. Предназначим огромные ресурсы, тратящиеся на вооружения, на цели, безотлагательные в подобных ситуациях: на здравоохранение, гигиену, продовольствие, борьбу с бедностью, заботу о творении». Что же нам делать в моменты испытания? «Слово Божье, – подчеркнул священник-капуцин, – настаивает: первое, что нам нужно делать в подобные моменты, – это возопить к Богу».



«Но разве Богу угодно, когда мы молим Его сподобить нас Своих милостей? – продолжил ход рассуждений Проповедник Папского Дома. – Разве наша молитва может заставить Бога изменить Свои планы? Нет. Но есть вещи, которые Бог соблаговолил даровать нам как совместный плод Его благодати и, в то же время, нашей молитвы». Всякий раз, когда мы ощущаем себя как бы ужаленными невидимым ядовитым змеем, давайте будем взирать на Того, Кто был вознесен нас ради на Крест. Поклонимся Ему от собственного лица и от лица всего человечества. Тот, кто воззрит на Него с верой, не умрет, а если и умрет, то только для того, чтобы войти в жизнь вечную».



Отец Раньеро Канталамесса завершил свою проповедь, процитировав предвозвещение Иисуса: «После трех дней воскресну» (Мф 27,63). «И мы тоже после этих дней, с надеждой, что они не будут слишком длинными, воскреснем и выйдем из гробов, которыми сегодня стали наши дома. Не для того чтобы, как Лазарь, вернуться к прежней жизни, но для новой жизни, как Иисус. Более братской, более человечной, более христианской жизни», – подвел итог проповедующий.



По завершении Литургии Воспоминания Страстей Господних, поздним вечером Страстной Пятницы, Папа Франциск возглавил богослужение Крестного пути на площади Святого Петра.



Почти пустая площадь, освещенная факелами, стала ярким символом чрезвычайного положения, который ныне переживает мир, затронутый пандемией Covid-19. Это пандемия сделала пустыми наши площади и храмы. Об этом свидетельствовали ватиканские врачи и младший медперсонал, что несли во главе процессии Крест. Они представляли всех тех, кто сегодня сражается на передовой за жизни людей. Рядом с ними шли обитатели тюрьмы «Due Palazzi» из Падуи, представляя общину, подготовившую нынешние размышления. А над всеми ними царило чудотворное Распятие из храма Святого Марчелло, в присутствии которого проводятся все богослужения Страстной Недели в Ватикане. В ходе размышления на последней стации Крест держал сам Папа Франциск.



Еще одним отличием от прошлых богослужений Крестного пути в Страстную Пятницу, которые прежде традиционно проводились в римском Колизее, было то, что Святейший Отец лично произносил итоговую молитву после каждого из размышлений, авторами которых были заключенные падуанской тюрьмы, их родственники, представители пенитенциарной системы, тюремного душпастырства, а также пострадавшие от рук ныне раскаявшихся преступников. В заключение Преемник Святого Петра преподал всем свое Апостольское благословение.

