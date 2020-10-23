Страны Европы начали отменять традиционные рождественские ярмарки из-за коронавируса

В странах Европы начали постепенно отменять традиционные рождественские ярмарки из-за ситуации с коронавирусом, сообщают европейские СМИ.

В частности, отказались от проведения в этом году одной из самых известных ярмарок во Франции – в Страсбурге.

Неофициальная столица Европы уже объявила об отмене рождественских ярмарок и фестивалей.

Как пишет Интерфакс, данное симптоматическое заявление продиктовано наступлением новой волны коронавируса. А ведь в прошлом году за рождественский период Страсбург посетили два миллиона человек.

В декабре также не состоится ярмарка в Берлине, которую в среднем ежегодно посещают около одного миллиона человек.

Немецкие города — Фрайбург и Карлсруэ — тоже согласились не устраивать в этом году ярмарки. На федеральном уровне такого решения пока нет. Властям будет непросто принять решение о запрете рождественских гуляний. В Дрездене, например, первые рождественские массовые празднования прошли на местном базаре еще в 1434 году. Немногим позднее в Лейпциге и других немецких городах.

Правда, некоторые немцы решили поступить хитрее. Как сообщает Germania.one, в городке Зайфен в Саксонии рождественская ярмарка уже открылась. Пряники и глинтвейн, игрушки, Санта — все в наличии. Организатор ярмарки — не мэрия, а простой мастер по изготовлению деревянных игрушек Тино Гюнтер. Разрешение от властей на открытие ярмарки ему не потребовалось, поскольку она проходит на личной территории, возле его мастерской. За соблюдением социальной дистанции посетителями он обещает следить лично.

Карусель около собора на рождественской ярмарке в Эрфурте, Германия, 28 ноября 2017 года

Между тем, советник при шотландском правительстве в области здравоохранения Джейсон Литч призвал всех готовиться к «цифровому Рождеству» в этом году.

«Рождество не будет таким, как обычно. Мы не будем собираться большими группами, когда собирается несколько семей. Для этого года подобное — фантастика. Но я надеюсь, что если нам удастся снизить показатели, то, может быть, мы сможем более-менее нормально провести Рождество» — сказал Литч.

Ранее сообщалось, что власти Ирландии, со своей стороны, ввели жесткие ограничения в рамках борьбы против вируса, чтобы попытаться нормализовать ситуацию за ближайшие недели. Это бы позволило не вводить серьезные ограничительные меры на Рождество.

Власти нескольких польских городов, также объявили о запрете новогодних праздников, никаких уличных гуляний точно не будет в Варшаве, Гданьске, Познани и Гдыне, сообщает издание Gazeta Wyborcza.

Власти Варшавы, отменяя рождественские мероприятия, уточнили, что на это обычно уходит несколько миллионов злотых. Сейчас городская казна опустела и тратиться на веселье было бы неуместно, считают польские чиновники. Состоятся ли рождественские ярмарки в других городах Польши пока непонятно. Но уже сейчас действует запрет на собрания более 20 человек.

В России уличные новогодние ярмарки начнутся еще не скоро. Какие решения будут приняты на федеральном и региональном уровне (противоэпидемичские меропрития отданы на усмотрение губернаторов) пока не понятно. Сейчас пока ещё проходят осенние ярмарки с дарами садов и огородов. Но, например, для Москвы новогодние торжества — совсем не праздный вопрос.

Столица зарабатывает на этом десятки миллиардов рублей, пишет Газета.Ru. В прошлом году одних только туристов за время новогодних праздников было около 5 млн человек. Какие ограничения придется вводить под Новый год в этот раз и каким будет доход, если ярмарки все-таки разрешат, пока говорить рано.

В последние недели и в России, и в странах Европы сообщают о росте заболеваемости, в том числе рекордно высоких показателях за время пандемии. При этом, во многих государствах службы здравоохранения нарастили количество проводимых тестирований на COVID-19.