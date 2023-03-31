Столетие процесса над петроградским католическим духовенством

31 марта российские католики вспоминают гибель новомученика о. Константина Будкевича, настоятеля храма Св. Екатерины Александрийской и петроградского декана. Сообщает русская служба Vatican News.

Сто лет назад – в марте 1923 года – начался так называемый «Московский процесс». На скамье подсудимых оказались 15 петроградских католических священнослужителей, в том числе архиепископ Иоанн Цепляк, администратор Могилевской митрополии, и один мирянин. Их обвиняли в контрреволюционной деятельности за то, что они сохраняли верность Святейшему Престолу и вере.

Архиепископа Иоанна Цепляка и о. Константина Будкевича приговорили к расстрелу, остальных священников – к тюремному заключению. Под влиянием международных протестов смертный приговор архиепископу был заменен на 10 лет тюремного заключения, а год спустя его выслали в Польшу.

Зал суда во время процесса. Вербное воскресенье 1923 г.



Среди приговоренных к тюремному заключению во время «Московского процесса» были архиепископ Теофил Матуленис и экзарх Леонид Федоров, причисленные впоследствии к лику блаженных. В России сейчас идет процесс беатификации еще троих жертв этого процесса – Слуг Божьих епископа Антония Малецкого, о. Константина Будкевича и о. Яна Тройго.

В ноябре 2023 года по инициативе российских католиков в Москве состоятся памятные мероприятия, приуроченные к столетию этого процесса.