Сто лет назад иезуит Леметр разработал «теорию Большого взрыва»

Иезуиты отпраздновали столетие научной деятельности их собрата Жоржа Леметра, основателя «теории Большого взрыва». Сообщает русская служба Vatican News.

Директор Ватиканской обсерватории отец Гай Консольманьо принял участие в торжествах, организованных Коллегией Святого Эдмунда при Кембриджском университете. Именно здесь Жорж Леметр после рукоположения во священники начал разработку своей теории. Консольманьо провел конференцию на тему «Почему мы смотрим ввысь? Рассуждения астронома о вселенной и призвание к ее изучению».

Бельгийский ученый-иезуит Жорж Леметр, родившийся в 1894 году, получал всестороннее образование в Католическом университете Лувена и в семинарии «Дом святого Румбо», но его учеба была прервана Первой мировой войной и службой в бельгийской армии. В 1932 году он был рукоположен во священники и отправился в качестве студента-исследователя в Коллегию Святого Эдмунда, основанную в 1896 году, единственный колледж Кембриджа, основанный католиками после Реформации (до 1871 года католики и другие религиозные меньшинства не могли обучаться на общих основаниях в Кембриджском университете).

Леметр оставался в Коллегии Святого Эдмунда почти год и сотрудничал с Артуром Эддингтоном. Леметр ежедневно служил Святую Мессу в часовне колледжа, существующей по сей день. В 1924 году он с одобрения Эддингтона опубликовал статью под заголовком «Движение твердого тела согласно принципу относительности».

Покинув колледж, он не оставил научную деятельность. В 1927 году Леметр опубликовал статью «Однородная Вселенная постоянной массы и возрастающего радиуса, объясняющая радиальные скорости внегалактических туманностей». В этой работе были использованы идеи Эйнштейна для описания того, что сегодня называют «теорией Большого взрыва». Впоследствии Жорж Леметр предложил также модель экспансии вселенной от «первоначального атома». Поясняя эту теорию, Консольманьо отметил: монсеньор Леметр нарушил то, что называют «космологическим принципом», то есть идею, что «никакое место и никакое время во вселенной не отличается от какого-либо другого времени и места». Теория же Леметра указывала на отправную точку во времени, точку, которая не является никаким другим временем. Более того, некоторые могут идентифицировать эту точку с «днем первым» в повествовании Книги Бытия о сотворении мира. А тот факт, что Леметр был католическим священником, лишь увеличивал подозрительность к его теории. Хотя сам Леметр никогда не упоминал о такой идентификации, некоторые предположили, что он искал подтверждения теории «сотворения из ничего», в соответствии со словами из Второй Книги Маккавейской: «Посмотри на небо и землю и, видя все, что на них, познай, что все сотворил Бог из ничего». На «реакционных ученых», включая Леметра, «жаловались», в частности, советские ученые, обвиняя коллег в «укреплении религиозных видений структуры Вселенной». Консольманьо приводит цитату из советских источников, критиковавших Леметра: «Научные фальсификаторы хотят возродить сказку о появлении мира из ничего».

Тогда подобные обвинения «не смогли справиться с весом накопленных научных доказательств, — прокомментировал директор Ватиканской обсерватории. – Сегодня же теория отца Леметра преобладает в науке».



Фото: MIT, NASA

Коллаж: Pro Космос