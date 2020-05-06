Статуя Христа-Искупителя получила маску для защиты от COVID-19

Визуальная проекция на одном из самых легендарных монументов мира является частью кампании, мотивирующей использование масок в качестве средства профилактики распространения нового коронавируса, – сообщает ТАСС.

Защитная маска, которую сегодня можно видеть на лицах жителей Бразилии и других стран мира, появилась и на статуе Христа-Искупителя – пожалуй, самом известном символе этой южноамериканской страны. Маска закрыла лицо всемирно известной статуи в рамках кампании Todos pela Saúde («Все во имя здоровья») по инициативе альянса экспертов по здравоохранению, целью деятельности которого является борьбя с новым коронавирусом и его воздействием на общество Бразилии. Эта инициатива подчеркивает важность использования средств индивидуальной защиты в общественных местах, делая акцент на месседже #MaskSaves. Наблюдать проекцию можно было в это воскресенье (3 мая) в промежутке с 19:00 до 22:00. Соответствующий видеоролик можно посмотреть по ссылке: https://we.tl/t-Aw5RL82qC5

«Статуя Христа-Искупителя в очередной раз предстала перед нами как истинный символ формирования коллективного сознания во благо сохранения жизни», – прокомментировал отец Омар, настоятель храма Христа-Искупителя.