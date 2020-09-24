Среди номинантов на премию им. Сахарова – архиепископ Мосула

Среди номинантов на престижную премию имени Сахарова «За свободу мысли», победители которой будут объявлены 22 октября, – доминиканец Наджиб Микаэль Мусса. Архиепископ Мосула был номинирован на премию Европейским парламентом за свою деятельность по защите иракского народа и его культуры во время наступления самопровозглашённого Исламского государства в августе 2014 года. Сообщает корреспондент Vatican News София Халходжаева.

Премия имени Сахарова вручается ежегодно «физическим лицам, а также ассоциациям или организациям, внёсшим исключительный вклад в борьбу за права человека». В мотивации выдвижения на премию указывается, что архиепископ Наджиб Микаэль Мусса содействовал «эвакуации халдейских сирийских христиан в Курдистан и спас более восьмисот манускриптов, представляющих собой историческую ценность, датированных XIII-XIX вв.». Архиепископ Мосула, работавший в прошлом архивариусом, руководил проектом по консервации и оцифровке сотен древних рукописей на арамейском, арабском и других языках, а также тысяч книг и писем, возраст которых насчитывает многие века. «С 1990 года, – говорится в номинации Европарламента, – он внёс вклад в спасение более восьми тысяч томов и тридцати пяти тысяч документов Восточной Церкви».

Архиепископ Мосула считает выдвижение на премию «честью и поддержкой для всех иракцев», а также способом «почтить память множества невинных жертв, особенно езидов, мирного народа, столкнувшегося с настоящей трагедией». «Над нашими головами свистели пули, в то время как мы с манускриптами в руках искали для них надежное место. Для спасения людей и рукописей нужно было много рук и ног, – подчеркнул иракский иерарх. – Я молил Бога о помощи, и Он прислал мне много молодёжи, которая помогла мне в этой миссии. Вместе со всем иракским народом, включая мусульман, мы помогли христианским семьям и спасли культурное достояние страны», – сказал архиепископ в интервью агентству Asia News.