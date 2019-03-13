Спросите себя: «Зачем мне это надо?» Как прекратить ролевую игру в пост

Больше молиться, читать Евангелие, чаще причащаться – почему это не «задания на Великий пост»? Размышляет протоиерей Алексий Уминский, настоятель храма Святой Троицы в Хохлах.

– Как сегодня люди понимают пост? Считается, что он помогает сконцентрироваться на Боге, на общении с Ним, – согласны ли вы с этим?

– Что значит для человека понятие «сконцентрироваться на Боге»? Бог – не предмет, чтобы на Нем сконцентрироваться, а богообщение не может не быть в центре жизни любого верующего человека. Понятно, что человек – существо неровное: он двигается то вверх, то вниз, у него бывают откаты назад, усталость, у него есть комплекс отвлекающих земных ценностей. Но превращать пост в задачу сконцентрироваться на отношениях с Богом, с тем, чтобы потом расконцентрироваться – значит пройти мимо этих отношений.

– Может, надо усилить в пост молитвенное делание? Чаще бывать в храме?

– Нам кажется, что в пост надо делать чего-то больше, чем всегда: читать больше молитв, чаще ходить в церковь, или чаще причащаться, или чаще исповедоваться. То есть использовать церковный инструментарий для увеличения некоего потенциала. Но, увы, это не просто ошибка, а, можно сказать, подмена, где сама цель становится средством. Таинство Евхаристии, которое существует само по себе, вне зависимости от постов, как таинство единения человека и Бога, как центр духовного притяжения, вдруг становится средством для того, чтобы увеличить некую способность человека на определенный период сосредоточиться на богообщении как на предмете, как на объекте. Когда так происходит, понятно, что потом неизбежно будет откат назад, обратная реакция после того, как пост закончится. Человек просто теряет интерес. Я постоянно удивляюсь и не могу понять, почему на Страстной неделе, да и на протяжении Великого Поста и у нас в храме бывает по 300 причастников, а после вдруг резко становится в три раза меньше. Что произошло с человеком? Бог после поста перестал быть тебе интересен? Или отношения с Богом настолько улучшились и ты настолько к Нему теперь приблизился, что тебе не стоит себя напрягать, делать какое-то движение, чтобы радоваться Богу в таинстве Евхаристии?

– Так про что же тогда пост?

– Пост для всех нас остается, мне кажется, недопонятым. Пост – это, конечно, действительно напряжение, некий труд и некий путь. Но, на мой взгляд, в большей степени путь познания себя, нежели спортивно-духовного соревнования, в котором ты должен какую-то планку своих отношений с Богом перепрыгнуть или достичь результатов, поставить рекорд. Пост не может этого сделать. Он принципиально не делает твои отношения с Богом другими, потому что отношения человека и Бога не зависят от поста. Они зависят только от человека в любой момент его жизни, от его искреннего стремления к Богу, от его ревности, от его любви к Богу. Любовь не регулируется постами, как и вера. Пост нужен мне для того, чтобы я лучше понимал самого себя, чтобы я искренне мог что-то в себе изменить, именно в себе, а не в своих отношениях с Богом. Мы же чаще выстраиваем отношения не с Богом, а с человеком. Мне кажется, это лучшая цель, более правильная цель, когда постящийся человек думает о том, как ему изменить себя и свои отношения с ближним. А отношения с Богом человек должен менять ежедневно, постоянно к Нему стремиться.

– Но все-таки как быть с молитвой, ведь одна из частых рекомендаций – в пост добавить дополнительные молитвы, стать более внимательным в ней.

– Конечно, через молитву человек тоже учится понимать самого себя и следить за своими мыслями, чувствами более строго и более усердно. Пост – это время усердия, без всякого «но». Однако молитва – это одно из тех духовных упражнений духовной жизни, в которых приобретается навык. И если навыка молитвы нет, за время поста его не приобретешь: он приобретается не периодами, а постоянством. А пост помогает тебе глубже почувствовать молитву. Богослужение поста имеет особое настроение, особые молитвенные тексты, которые помогают глубоко пережить снова и снова то, что происходит с тобой, как с одним из героев Евангелия, например, если ты правильно к этому относишься. Еще раз поставить тебя в какое-то открытое, обнаженное состояние перед Богом. И в этом смысле молитва помогает: пост оживляюще действует на человека, утончаются чувства, мысли, переживания. Пост должен оживлять, но оживлять именно нас, и молитва помогает оживлению, поскольку мы, люди, быстро засыхаем, как цветы без воды. Хочу еще раз сказать, все это – для человека, но не для Бога. Но, опять же, если нет навыка молитвы, если ты в принципе не занимаешься вниманием к своей молитве, не относишься к ней серьезно в остальное время года, в пост у тебя ничего не получится. Ты можешь заставлять себя что-то учить, но ничего, кроме отвращения к молитве, тем самым ты не приобретешь. Потому что это нельзя делать время от времени и наскоком.

– Если человек читает утреннее, вечернее правило ежедневно, у него навык молитвы появляется?

– По-разному происходит. Может появиться навык вычитывания молитв, но не самой молитвы. Может появиться отвращение к этому правилу. А может появиться и навык. Это всё зависит от того, насколько человек понимает, что он делает и зачем.

– Еще одна из рекомендаций для поста – читать Евангелие…

– Человек в принципе должен читать Евангелие, если он христианин. Не просто читать, а любить Евангелие. Но при чем здесь пост? Более того, во время будничных богослужений Великого Поста Евангелие не читается, а читается Ветхий Завет. Евангелие Великим Постом читается только в субботние и воскресные дни. Поэтому Церковь, наоборот, Великим Постом своим уставом призывает нас читать Ветхий Завет. Новый Завет – это всегда, это наша жизнь. Как можно ее разделить на периоды? Но Евангелие, к сожалению, среди христиан читают далеко не все. Очень многих Евангелие в принципе не интересует, а интересует только рубрика в СМИ «Батюшка отвечает на вопросы прихожан». И это очень грустно. Это трагично. И поэтому сделать Евангелие центром постовой жизни бессмысленно, если в принципе оно не является жизнью христианина. Невозможно во время поста читать Евангелие, а потом после поста перестать читать. Невозможно сделать Евангелие частью своего молитвенного правила. Это ложь по отношению к Евангелию.

– Как быть человеку, если он внутренне все это понимает, но у него не получается, ему сложно именно так настроиться на пост…

– Дело в том, что, опять-таки, все зависит от целеполагания. Если ты постишься ради поста, в этом есть определенный смысл, пусть и маленький. Быть послушным церковной традиции, поступать так, как поступают все христиане в этот момент. Тогда цель твоего поста – сам пост и не более того. И тогда ты просто исполняешь пост как некое временное церковное послушание. Когда пост заканчивается, ты его перестаешь исполнять, чувствуя свое место. Мне кажется, что такое исполнение поста – более традиционное и более понятное, и, может быть, самое правильное. В том смысле, что оно не ставит человеку какую-то сверхзадачу и не заставляет его переживать пост более, чем некий период определенного воздержания на определенный период жизни. Тогда результатом такого поста будет некоторый твой успех: ты всё исполнил и ты этим удовлетворен. Ты доволен тем, что прошел пост, и это является твоей планкой. То есть в данном случае ты, как некий наемник или как раб, просто переживаешь некую «духовную» работу. Но если ты хочешь большего от поста, тогда задай себе вопрос: зачем тебе это надо? Если ты не понимаешь, для чего всё, подумай, а надо ли тебе поститься вообще? В этом случае человек будет честным по отношению к себе и скажет: «Я поститься не буду, потому что не понимаю, зачем мне это надо, если мне это ничего не дает». Тогда такой человек будет церковным диссидентом, отщепенцем, нарушителем устава, его будут все журить. Но, в любом случае, человек будет честным. И мне кажется, это тоже один из способов исполнения поста. Честность – очень высокое качество, которое можно только уважать. Но вряд ли кто-то на такое решится, потому что мы смотрим вокруг себя и следим за тем, как нас воспринимают другие. Если человек совсем не понимает, для чего ему пост, но не решается признаться себе, тогда пост становится некой ролевой игрой, где мы якобы ставим перед собой высокие духовные цели, мы пытаемся что-то из себя изображать. Когда это ролевая игра в пост, последствия ее таковы, что человек чувствует, что у него ничего не выходит, что ему только плохо от поста… Лучше быть честным и не играть в ролевые игры.

– Как человеку понять, что происходит в его духовной жизни?

– Так это длительное занятие, требующее постоянного внимания. Если человек не хочет себя понимать, он никогда себя не поймет. И надо быть честным по отношению к себе, к тому, что происходит. Тогда ты себя поймешь. Но тогда тебе будет дискомфортно от того, что ты не вписываешься в какие-то рамки. Либо надо очень серьезно переосмысливать пост и свое к нему отношение, и к тому, что произошло с этим постом за последние полторы тысячи лет. И почему ничего с этим постом не меняется, когда меняется мир и меняются люди, меняются отношения? Ответить на вопрос, что ты тогда делаешь, когда постишься.

– Бывает, человек идет, ему кажется, в правильном направлении, а потом – упирается в стену.

– Всё бывает. И это совсем не плохо, поскольку свидетельствует о том, что человек что-то делает неравнодушно, желает что-то сделать по-настоящему. Когда он упирается головой в стену, понимает, что дальше идти некуда, надо делать какие-то выводы.



Источник: Православие и мир