Спасенные реликвии из собора Парижской Богоматери отправят в Лувр

В числе спасенных артефактов — терновый венец Христа и туника Людовика Святого. Как только появится возможность, уцелевшие картины снимут со стен собора для реставрации, сообщает The Art Newspaper Russia.

Министр культуры Франции Франк Риестер рассказал, что некоторые из наиболее ценных объектов, спасенных из загоревшегося в понедельник собора Парижской Богоматери, транспортируют в Лувр. Ранее они были временно размещены в здании мэрии Парижа.

Рискуя получить серьезные травмы при падении капель расплавленного свинца, пожарные сформировали живую цепь и таким образом вынесли средневековые ценности, в числе которых были терновый венец Христа и туника Людовика Святого. «Эти сокровища были спасены благодаря мужеству парижских пожарных, сотрудничавших с Министерством культуры и городскими властями», — подчеркнул министр.

Представительница Лувра сказала The Art Newspaper, что сейчас еще слишком рано говорить о том, какие именно работы отправятся на временное хранение в музей и будет ли он принимать участие в реставрации, но подтвердила, что он «тесно сотрудничает с компетентными органами над обеспечением безопасности произведений, которые могли быть повреждены».

«Этот пожар — катастрофа для мирового наследия всего человечества, для нашего города, для всех нас. Лувр выражает свою солидарность и сочувствие всем, принимающим участие в работе», — добавила она.

Терновый венец Христа сейчас находится на временном хранении в здании мэрии Парижа.

Риестер сообщил французской прессе, что в понедельник вечером терновый венец Христа, который, как считается, был возложен на голову Иисуса перед распятием, и тунику Людовика Святого XIII века вместе с другими реликвиями перевезли в здание парижской мэрии.

Судьба еще ряда ценностей, в том числе картин XVII столетия кисти Жана Жувене, висит на волоске. Министр подчеркнул, что «еще слишком рано говорить» о том, выживут ли они. «Огонь не добрался до них, но в таких случаях источником повреждений часто оказывается вода. Мы узнаем больше, как только сможем снова войти внутрь и провести диагностику. Нужно как можно скорее вынести картины, очистить и просушить их, поместить в подходящее место и начать реставрационные работы», — объяснил чиновник.

О состоянии резных рельефов XIV века авторства Пьера де Шелля, Жана Рави и Жана ле Бутейе по-прежнему ничего не известно. А вот 16 медных статуй со шпиля собора сняли для реставрации еще в начале месяца. Все три окна-розы собора уцелели, в том числе огромное окно на его северной стороне с оригинальными витражами XIII столетия, хотя размер ущерба, причиненного огнем, пока что неизвестен.

Кристоф Жирар, заместитель мэра Парижа по делам культуры, похвалил скоординированную работу мэрии, Министерства культуры и Лувра по эвакуации всего, что можно было спасти. «Это трагедия не только для Парижа, но и для всего мира», — сказал он.



Энни Шоу