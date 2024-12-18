Совместный проект Новосибирской консерватории, Студии «Кана» и Культурного центра «Иниго» вышел в финал Всероссийского конкурса

Видеопроект «Лоренцо Перози: жизнь и творчество композитора-священника», созданный при содружестве Новосибирской государственной консерватории им. М.И. Глинки, Студии «Кана» и Культурного центра «Иниго», вышел в финал IV Всероссийского конкурса научно-творческих проектов студентов и аспирантов «Консерваторская наука».

Всероссийский конкурс «Консерваторская наука» проводится Российской академией музыки имени Гнесиных в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». Участники конкурса готовят видеопроекты, сюжет которых отражает тему научной, творческой или просветительской работы.

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Данный проект посвящён жизненному и творческому пути Лоренцо Перози (21 декабря 1872, Тортона, Пьемонт — 12 октября 1956, Рим) — одному из самых значительных современных церковных композиторов.

В 1894 году Лоренцо Перози принял сан священника, был регентом капеллы собора святого Марка в Венеции, затем дирижировал многими церковными хорами, в том числе с 1898 года — Сикстинской капеллой (в 1905 г. декретом Папы Пия X назначен пожизненно её руководителем).

Перози внёс большой вклад в развитие итальянской церковной музыки начала XX века. Помимо сочинений церковных жанров создал произведения на библейские и евангельские сюжеты.

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В завершающий этап конкурса прошли три проекта, представленные обучающимися в Новосибирской государственной консерватории им. М.И. Глинки, среди которых — «Лоренцо Перози: жизнь и творчество композитора-священника». Авторы – студент 3 курса теоретико-композиторского факультета (музыковедение) Григорий Фадин, Татьяна Авдокушина, Лина Городецкая. Научный руководитель проекта – Анастасия Мальцева, доктор искусствоведения, доцент Новосибирской государственной консерватории имени М. И. Глинки.

Финал конкурса состоится 26 декабря 2024 г. в Концертном зале РАМ имени Гнесиных, а награждение победителей – на Новогоднем научном балу, который пройдёт 27 декабря в Доме Пашкова (г. Москва).

В субботу 21 декабря — в преддверии финального этапа конкурса — в Культурном центре «Иниго» состоится лекция «Лоренцо Перози — maesrto di cappella в Ватикане» (начало в 14:00), а в Кафедральном соборе Преображения Господня пройдет концерт духовной и камерной музыки, на котором будут звучать в том числе и произведения Лоренцо Перози (начало в 15:00).



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