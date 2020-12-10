Совет министров Франции одобрил законопроект о борьбе с радикальным исламизмом

Совет министров Франции поддержал законопроект «Об укреплении республиканских принципов», который в том числе направлен на борьбу с радикальным исламизмом, заявил премьер-министр Франции Жан Кастекс.

В своем выступлении господин Кастекс отметил, что законопроект не направлен против каких-то определенных религий, но признал, что вопрос радикального исламизма стоит сейчас очень остро, пишет пишет Le Monde. «С этим важным текстом мы хотим вам дать средство защиты от идеологических и политических объединений, которые нападают на наши ценности, суверенитет и иногда доходят до уголовных преступлений»,— сказал премьер-министр.

Согласно положениям закона, власти Франции будут бороться с незарегистрированными учебными заведениями, где могут пропагандироваться идеи радикального ислама. Для госслужащих планируется ввести обязательную присягу о религиозной нейтральности. Также новый законопроект подразумевает наказание для медицинских работников за выдачу справки о девственности. А уличенных в многоженстве будут лишать визы и высылать на родину. Кроме того, разглашение в соцсетях персональной информации о людях, которое привело к организации нападения на них, будет приравниваться к преступлению.

Законопроект был разработан после того, как в октябре 2020 года под Парижем убили учителя, который показал ученикам карикатуры Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда. Тогда президент Франции пообещал защищать светские ценности от радикального ислама. Позже в стране были убиты три прихожанина храма Нотр-Дам в Ницце, еще несколько нападений было предотвращено в разных городах.