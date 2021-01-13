Сотни тысяч верных почтили образ «Черного Назарянина»

В субботу 9 января сотни тысяч верных приняли участие в празднике «Черного Назарянина» в Маниле: это одно из самых грандиозных католических торжеств во всём мире; ежегодно он привлекает миллионы людей. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Церковные власти многократно обращались к пастве с призывом отметить праздник не в святилище, а в собственных приходах. Около 284 тысяч человек приняли участие в торжественных богослужениях, проходивших в трех столичных храмах. В Малой базилике Назарянина, где находится знаменитый образ Спасителя, было совершено 15 Святых Месс, в каждой из которых участвовали порядка 400 человек. У входа в базилику были размещены гигантские мониторы для тех, кому не удалось попасть внутрь храма. Настоятель базилики монсеньор Эрнандо Коронель сообщил, что во время всех богослужений верующие соблюдали дисциплину, входили в храм и выходили из него упорядоченным образом. Из-за пандемии в этом году были упразднены традиционные обряды – шествие и целование образа.

Участие многочисленных верных в торжествах, заявил вспомогательный епископ Манилы Преосвященный Бродерик Пабильо, показало, что благочестие филиппинцев одолело даже страх перед пандемией. Епископ Пабильо назвал образ «Черного Назарянина» магнитом, притягивающим поток верных, который невозможно остановить. Иерарх добавил, что католиков притягивает не столько сам образ, – который является лишь символом, – сколько любовь Бога.

Чудотворный образ Спасителя, согбенного под бременем Креста, привезли из Мексики монахи-августинцы в 1606 году. Первоначально статуя была размещена в церкви Святого Иоанна Крестителя, а в 1787 г. ее перенесли в Малую базилику Назарянина, называемую также базиликой Куиапо по месту расположения. Образ пережил многочисленные бедствия: два пожара, полностью разрушивших храм в 1701 и 1929 годах, и землетрясения 1645 и в 1863 годов.