Состояние Папы стабильное, бронхоспазмов не наблюдается

Состояние Святейшего Отца стабильное: Франциск продолжает лечение в клинике Джемелли, чередуя различные виды кислородной терапии. Несмотря на стабильность показателей, прогноз остается осторожным.

Согласно официальному коммюнике пресс-службы Ватикана, опубликованному вечером в субботу 1 марта, здоровье Папы остается стабильным. В отчете отмечается, что у понтифика, который находится в университетской клинике Джемели шестнадцать дней, поддерживаются хорошие показатели газообмена за счет чередования неинвазивной искусственной вентиляции легких с длительными периодами высокопоточной кислородной терапии.

«У Святейшего Отца нет лихорадки, и у него не диагностирован лейкоцитоз. Гемодинамические показатели остаются стабильными и нормальными. Папа продолжает сам питаться и регулярно проходить дыхательную физиотерапию, демонстрируя активное сотрудничество», — сообщает бюллетень Зала Печати.

Важным положительным показателем является отсутствие новых эпизодов бронхоспазма. По словам врачей, у Папы сохраняется полная ясность сознания и ориентация. Вчера днем он принял Святое Причастие, после чего посвятил время молитве.

Несмотря на стабильность состояния понтифика, прогноз остается осторожным. Врачи клиники продолжают внимательно следить за здоровьем Папы Римского, который находится под их наблюдением уже более двух недель.