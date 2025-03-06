Состояние Папы остается стабильным, в среду он созвонился с настоятелем прихода в Газе

Как сообщила пресс-служба Ватикана вечером 5 марта 2025 года, состояние Папы Франциска остается стабильным. Врачи продолжают внимательно следить за его здоровьем и проводить ряд лечебных процедур.

Эпизодов дыхательной недостаточности у Святейшего Отца не наблюдалось. В течение вчерашнего дня ему проводили высокопоточную кислородную терапию, а сегодня ночью была возобновлена неинвазивная механическая вентиляция легких. В медицинском бюллетене также говорится, что пациенту увеличена интенсивность дыхательной и двигательной физиотерапии.

Большую часть минувшей среды Папа провел в кресле. Утром в часовне, расположенной на 10-м этаже больницы, он принял участие в обряде благословения пеплом и причастился.

Кроме того, в среду утром он позвонил отцу Габриэлю Романелли, настоятелю прихода Святого Семейства в Газе. Затем в течение дня он чередовал работу с молитвой и отдыхом.

Учитывая сложность клинической картины, медицинский прогноз остается осторожным.



По материалам Vatican News