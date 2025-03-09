Состояние Папы Франциска улучшилось

Ночь с 8 на 9 марта прошла спокойно, Папа Франциск продолжает отдыхать. Об этом сообщила пресс-служба Святейшего Престола в утреннем бюллетене о состоянии здоровья Епископа Рима, который в эти недели проходит лечение от пневмонии в римской больнице «Джемелли».

В вечернем коммюнике от 8 марта Зал печати Ватикана сообщил, что состояние Папы Франциска остаётся стабильным, и он хорошо реагирует на проводимое лечение. Несмотря на осторожный прогноз врачи отмечают постепенное и небольшое улучшение его самочувствия.

По информации медиков, у Святейшего Отца нормальная температура, состояние дыхательной системы улучшилось, а результаты анализов крови остаются стабильными. Врачи продолжают внимательно следить за динамикой выздоровления.

День Папы Франциска в больнице проходит в обычном ритме. Утром он принял Евхаристию и уединился в молитве в часовне своих апартаментов, а днём чередовал отдых с рабочими делами.

В воскресенье утром 9 марта Папа Римский продолжил терапию, включая дыхательную терапию и лечебную физкультуру. В течение дня ему через носовые канюли подают кислород. Также в воскресенье Папу посетили госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин и его заместитель по общим вопросам архиепископ Эдгар Пенья Парра, которые проинформировали Святейшего Отца о некоторых ситуациях в Церкви и в мире.



Источник: Vatican News