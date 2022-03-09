Телефонный разговор между главой МИД России С. Лавровым и Госсекретарём Ватикана кардиналом П. Паролином

8 марта состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Государственным Секретарём Святейшего Престола П.Паролином.

«Кардинал передал глубокую обеспокоенность Папы Франциска войной на Украине и вновь повторил сказанное Папой в прошлое воскресенье на ʺАнгелусеʺ. В особенности он поставил акцент на воззвании о прекращении военных нападений, об обеспечении гуманитарных коридоров для гражданских лиц и спасателей и о замене вооруженного насилия переговорами. Наконец, в связи с этим госсекретарь еще раз подтвердил готовность Св. Престола сделать все возможное, чтобы встать на служение миру», — передает Vatican News со ссылкой на Зал печати.

В свою очередь МИД РФ сообщает: «В связи с выраженной П.Паролином озабоченностью ситуацией на Украине С.В.Лавров изложил собеседнику российскую позицию относительно причин и целей проводимой на Украине специальной военной операции. Особое внимание было уделено вопросам гуманитарного характера в связи с конфликтом, в том числе мерам по защите гражданского населения, организации и функционированию гуманитарных коридоров, оказанию содействия беженцам».

Стороны выразили надежду на скорейшее проведение очередного раунда переговоров Москвы с Киевом и достижение согласия по решению ключевых проблем, лежащих в основе украинского кризиса, в целях его урегулирования и прекращения боевых действий.