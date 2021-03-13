Состоялось очередное Пленарное заседание Конференции католических епископов России

10-11 марта 2021 г. в Саратове состоялось LIII Пленарное заседание Конференции католических епископов России. На нем присутствовали: Архиепископ Павел Пецци – Митрополит Архиепархии Божией Матери в Москве, председатель; Епископ Иосиф Верт SJ из Преображенской Епархии в Новосибирске, вице-председатель; Епископ Кирилл Климович из Епархии Святого Иосифа в Иркутске; Епископ Клеменс Пиккель из Епархии Святого Климента в Саратове; Епископ Николай Дубинин OFMConv – вспомогательный епископ Архиепархии Божией Матери в Москве; священник Штефан Липке SJ – секретарь.

В работе заседания принял участие Советник Апостольской Нунциатуры в Российской Федерации монсеньор Петр Тарнавски. Собрание с радостью приняло приветствие находящегося в эти дни в Риме Архиепископа Джованни д’Аниелло, Апостольского Нунция в Российской Федерации, который выразил желание как можно скорее навестить все епархии и пообщаться вживую с местными Церквами, с Православной Церковью и другими конфессиями, с представителями других религий, а также со светскими властями и учреждениями (например, университетами) в разных регионах России.

Участники Конференции обсудили жизнь приходов и семинарий, в частности, развитие церковной жизни и пастырского служения за прошедшие пять месяцев. Важным моментом стал опыт братства, например, то, что с возобновлением общения в начале 2021 г. был связан обновленный опыт молитвы о единстве всех христиан или, тем более, весьма необычное событие: издание перевода Энциклики Папы Франциска «Все братья» мусульманской общиной и его презентация в рамках межрелигиозной встречи 3 марта этого года в Москве. С благодарностью епископы также отметили продолжающуюся заботу приходов и отделов «Каритас» о нуждающихся, несмотря на текущие ограничения.

Участники обсудили инструкцию Конгрегации по делам духовенства «Пастырское обращение приходской общины в служении миссии Церкви по провозглашению Евангелия» и вызов обновить пастырскую жизнь с тем, чтобы духовенство и миряне активно искали контакт с теми людьми, которых до сих пор (почти) не касалось Евангелие Божье. Они также подчеркнули значимость вклада мирян в существование приходов.

Епископы просят верных и общины подготовиться к предстоящей годовщине – 30-летию восстановления структур католической Церкви в России (13 апреля 1991 г.). Они отметили значимость благодарения, покаяния и примирения. На 13 апреля планируется особый день молитвы в местных общинах, а на 16-17 октября – совместное празднование в Новосибирске.

Важным опытом для многих семей стало «паломничество иконы Матери Божьего Слова», которое еще продолжится до 25 марта 2021 г. В связи с этим епископы благодарят тех верных, которые внесли свою лепту в скорое установление уже готовой мозаики для Базилики Благовещения в Назарете. Пожертвования, превышающие необходимую для этого сумму, будут переданы францисканцам на Святой Земле для работы с семьями в нужде. Конференция епископов призывает по возможности организовать паломничества общин с тем, чтобы 25 марта следующего года собраться на торжественную Литургию с освящением мозаики в Назарете.

Конференция епископов одобряет проделанную Литургической комиссией под руководством Епископа Николая Дубинина работу, которая в ближайшее время приведет к изданию чина христианского погребения, новой версии Литургии Часов, обновленного литургического календаря для католиков латинского обряда в России, а также литургических текстов для недавно введенных празднований святых.

Участники заседания обсудили законопроект о внесении изменений в закон «О свободе совести и о религиозных объединениях». Они рады исправлениям, внесенным в законопроект в рамках его первого чтения в Государственной Думе. В то же время они по-прежнему озабочены некоторыми аспектами данного проекта, в том числе введением дополнительного образования и аттестации вновь приезжающих служителей, притом что пока, в силу отсутствия норм, невозможно подготовиться к ней.

Епископы выразили заботу о жизни и здоровье верных и всех людей во время пандемии коронавируса. Поэтому, надеясь отпраздновать пасхальные дни «вживую» в храмах, они попросили Епископа Николая Дубинина составить указания, обеспечивающие безопасность верных в храмах и духовное благо тех верных, которые по-прежнему не смогут прийти на богослужения.

Епископы приняли решение и дальше развивать нормативные рамки, необходимые для защиты детей, подростков и уязвимых взрослых от насилия, а также для восстановления справедливости, если случаи насилия имели место в прошлом.

Архипастыри попросили Литургическую и Катехетическую комиссии, а также Комиссию по делам пастырства и призваний выработать программу подготовки мирян обоего пола (старше 20 лет), которые, согласно недавнему решению Папы Франциска, могут быть представлены настоятелями приходов для того, чтобы им официально было поручено епископом служение чтеца или аколита. При этом служение министрантов и чтецов, выполняемое хорошо подготовленными и достойными мирянами (в том числе детьми и подростками) на не столь официальной основе, остается важным моментом церковной жизни.

Епископы также с благодарностью отметили ревность молитв верных о защите жизни каждого человека, в частности, в столетие легализации абортов в Советской России (18 ноября 1920 г.). В связи с этим они постановили усилить значение ежегодного Дня молитв о защите жизни (25 марта, в Благовещение Господне).

Следующее Пленарное заседание состоится 19-20 октября 2021 г. в Новосибирске.

Архиепископ Павел Пецци

Председатель

Штефан Липке SJ

Секретарь

Саратов, 11 марта 2021 г.