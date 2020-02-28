Состоялась Покаянная литургия для священников Римской Епархии

Утром 27 февраля в базилике Святого Иоанна на Латеранском холме состоялась традиционная Покаянная литургия для духовенства Римской Епархии. По этому случаю Папа Франциск направил своим пресвитерам специальное послание, которое во время богослужения зачитал Генеральный викарий Рима кардинал Анджело Де Донатис. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Своё обращение к духовенству Святейший Отец посвятил теме горечи в жизни священников, – коварного, закамуфлированного врага, который медленно, но верно похищает радость призвания. Горечь может испортить отношения священника с Богом, епископом и братьями-пресвитерами. Противостояние горечи позволяет священнику глубже осознать свою человеческую природу и понять, что пастырь не должен доминировать над другими: он – слабый и грешный человек, получивший прощение Бога и посланный к другим людям. Папа отметил, что горечь, которую испытывает священник, может появиться из-за несбывшихся надежд, и поэтому стоит задаться вопросом: Господь ли это не оправдал наших надежд или же это произошло из-за излишней привязанности к личным устремлениям? Христианская надежда никогда не разочаровывает и не подводит; надеяться – не значит убеждать себя, что всё будет хорошо, но знать: всё происходящее имеет значение в свете Пасхи. Подлинная надежда требует, чтобы мы жили с молитвой, и таким образом мы будем в состоянии отличить собственные чаяния от надежды на Господа. Большим подспорьем в духовной борьбе является утешительное Слово Божье, и вряд ли тут поможет замена одного иерарха на другого или изменение стратегии церковного руководства. Далее Епископ Рима указал, что, с другой стороны, чувство горечи может быть полезным, поскольку оно является шансом обрести – с Божьей помощью – великую духовную радость, которую в подобной ситуации испытал святой Франциск Ассизский.

Имеют место и другие причины духовного огорчения, среди которых – проблемы в отношениях пресвитера со своим епископом: такое случается, если иерархи предпочитают слушать лишь избранных и если сам священник не углубляет свою духовную жизнь и начинает относиться к святым как к детским «воображаемым друзьям». По словам Папы Франциска, самоизоляция пресвитера порождает в нём неспособность устанавливать доверительные отношения с собратьями, и поэтому очень важно выходить наружу, открывая своё сердце хорошему духовному отцу. В то же время, даже когда священник остаётся один, в молитве его всегда окружают имена, лица, ситуации, взывая к нему о ходатайстве перед Богом.

В заключение своего обращения к священникам Римской епархии Святейший Отец отмечает, что Народ Божий всегда выходит на помощь своим пастырям и поддерживает их молитвой, к которой присоединяется и наша: «Будем же просить Господа о даровании способности распознавать то, что нас угнетает, и таким образом позволим Ему превратить нас в людей примирённых, которые примиряют других; в людей умиротворённых, которые приносят мир; в людей, исполненных надежды, которые вселяют надежду».