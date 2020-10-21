Состоялась хиротония нового епископа для греко-католиков Словении, Хорватии, Боснии и Герцеговины

В Крижевцах, что в Хорватии, состоялась хиротония Милана Стипича – нового епископа Криживецькой епархии для греко-католиков Хорватии, Боснии и Герцеговины и Словении, сообщает сайт Синода епископов УГКЦ.

Чин епископской хиротонии прошёл 17 октября 2020 года в местном кафедральном соборе Пресвятой Троицы. Милан Стипич был рукоположен как епископ Криживецькой греко-католической епархии для католиков восточного обряда, проживающих в Хорватии, Боснии и Герцеговине и Словении.

Крижевецкая епархия насчитывает около 22 тыс. греко-католиков, в ней действует 46 приходов. Новопоставленный епископ в своей речи отметил, что сегодня треть его прихожан – это греко-католики, переехавшие на территорию епархии с Западной Украины.

От имени Украинского Греко-Католической Церкви участие в хиротонии нового епископа принял глава Пасторально-миграционного отдела УГКЦ епископ Степан Сус. Дополнительно сообщается, что во время этого визита в Хорватию он провел рабочую встречу с митрополитом Венгерской Греко-Католической Церкви архиепископом Филиппом Кочишем. Иерархи обсудили состояние пастырства греко-католиков в Венгрии и перспективы его развития. В Будапеште уже более 10 лет действует греко-католическая община, которой занимается священник Дамиан Габорий.