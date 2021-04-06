«Согласие разных»: в Москве пройдет Первый межрелигиозный молодёжный форум

Месяц спустя после презентации Папской энциклики Fratelli tutti, инициатором первого русскоязычного перевода которой стало издательство «Медина», Международный мусульманский форум и российский мусульманский медиахолдинг вновь организуют межрелигиозную встречу – Первый межрелигиозный молодежный форум «Согласие разных: на пути к межрелигиозному и межпоколенческому сотрудничеству».

Мероприятие пройдет 7 апреля в конференц-зале Московской Соборной мечети. Среди организаторов мероприятия – Культурный центр «Покровские ворота» и Молодежный центр архиепархии Божьей Матери в Москве.

Как пояснил директор Культурного центра «Покровские ворота» Жан-ФрансуаТири, представляющий оргкомитет форума, новое начинание является плодом энциклики Папы Франциска и ответом на его приглашение созидать культуру диалога.

В информационном письме Духовного управления мусульман Российской Федерации говорится, что «через понимание другого мы возрастаем в понимании самих себя: начинаем лучше слышать голос ʺвнутреннего собеседникаʺ — совести, начинаем внимательнее следить за своими помыслами, намерениями и поступками». «Молодое поколение верующих, богословов, религиозных деятелей и ученых – те, кому суждено продолжить преемство великих духовных традиций, — поясняется в презентации мероприятия. – Они наследуют обязательство хранить человеческое достоинство от порабощающего поклонения идолам и захваченности насилием. Ко всему этому они призваны в роли участников диалога с представителями других религий и светской интеллектуальной культуры».

В ходе форума будет работать выставка «Франциск и султан. Встреча на другом берегу (1219-2019)». Выставка была подготовлена Митингом дружбы народов в Римини в 2019 г.; она рассказывает о встрече, произошедшей 800 лет назад между святым Франциском Ассизским и султаном Аль-Маликом Аль-Камилем.

В программе Первого межрелигиозного молодежного форума – приветствия религиозных деятелей, в том числе ординария архиепархии Божьей Матери в Москве архиепископа Павла Пецци, директора Института Святого Фомы, генерального секретаря Конференции католических епископов России священника Штефана Липке и директора Культурного центра «Покровские ворота» Жан-Франсуа Тири. Среди докладчиков и модераторов – руководитель молодежного центра архиепархии Божьей Матери в Москве Оксана Пименова, которая также входит в рабочую группу оргкомитета и в программный комитет конференции.



Источник: Vatican News