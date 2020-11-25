Софи Лорен рассказала о своей вере

Знаменитая Софи Лорен не только легенда итальянского кино, но и набожная католичка. Вера и религия дают ей надежду в безвыходных ситуациях. Есть ли жизнь после смерти – вопрос не для актрисы.

«Если я больше ничего не могу поделать, то я молюсь – также за моих детей, и внуков», — цитирует Седмица.ру слова Софи Лорен, сказанные ею в интервью изданию «Bunte».

В настоящее время актрису можно увидеть в фильме «Вся жизнь впереди», снятом Netflix по одноименному роману Ромена Гари. Это произведение было опубликовано писателем в 1975 году под псевдонимом Эмиль Ажар и принесло ему вторую Гонкуровскую премию. В центре повествования — женщина, пережившая Холокост. Она берет опеку над двенадцатилетним арабским мальчиком-сиротой, который недавно ее ограбил. Кинодрама вышла в нынешнем году и стала единственным фильмом Софи Лорен за последние 10 лет. Фильм снял сын актрисы – режиссер Эдоардо Понти.

Великая итальянская актриса уверена в том, что никогда нельзя терять надежду.

«Мы не должны отчаиваться и подводить себя. Не в этой жизни. Мы не должны говорить: «я не могу этого терпеть, я не хочу больше». Религия вселяет надежду», — говорит Софи Лорен.

По словам актрисы, несмотря на свои 86 лет, она чувствует себя довольно бодро и молодо: «Я получила свою жизненную энергию от матери. Я неаполитанка. Мне нравится быть веселой, и я люблю людей».