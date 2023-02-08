Собор Парижской Богоматери восстановит свой шпиль к концу текущего года

Собор Нотр-Дам восстановит свой шпиль в этом году и вновь откроется в конце 2024 года, передает «Седмица» со ссылкой на Нurriyet Daily News и AFP.

Шпиль собора Парижской Богоматери вернется на место к концу года, но полное открытие храма после разрушительного пожара 2019 года произойдет не раньше Олимпийских игр в Париже в следующем году.

Как сообщили в министерстве культуры, реконструкция должна быть завершена к концу 2024 года. Она идет быстрыми темпами, сказал представитель. министерства

Власти ранее называли 8 декабря — праздник Непорочного Зачатия — вероятным крайним сроком.

Это означает, что собор 12-го века, который ранее ежегодно посещали около 12 миллионов человек, не сможет принять участников Олимпийских игр, которые пройдут в Париже в июле и августе 2024 года.

Но острый шпиль над средокрестием, добавленный архитектором Эженом Виолле-ле-Дюком во время реконструкции собора в XIX веке и заменивший предыдущий деревянный шпиль, пришедший в негодность, вернется на место к концу 2023 года, сообщили в министерстве.

Обрушение деревянного шпиля стало одним из самых драматичных моментов пожара 15 апреля 2019 года.

Идентичная версия шпиля была изготовлена ​​из тех же исходных материалов: 500 тонн дубовой древесины для конструкции и 250 тонн свинца для покрытия и украшений.

Были опасения относительно здоровья людей по поводу свинцовых обломков после пожара и использования свинца при реконструкции. Французским официальным лицам пришлось заверить своих европейских коллег в том, что были приняты надлежащие меры безопасности.

Подготовительные работы по переустановке шпиля начались на этой неделе: были установлены строительные леса. Изготовленные по индивидуальному заказу камни для основания доставлены по реке Сене.

После завершения работ шпиль достигнет высоты 100 метров.

Тем временем завершена кропотливая уборка внутренних стен собора общей площадью 42 000 квадратных метров, а также уцелевших при пожаре росписей, металлоконструкций, столярных изделий, витражей и скульптур.

Перед главным фасадом построен временный ангар, чтобы скульпторы могли восстанавливать поврежденные статуи или заменять их копиями.

Рассматриваются новые дизайны интерьеров, и окончательный проект должен быть выбран этим летом.

Имели место разногласия по поводу прошлогоднего решения включить произведения современного искусства в число экспонатов, выставленных в соборе.

Архиепископ Парижский Лоран Юльриш недавно сказал, что хотел бы от убранства восстановленного собора «образовательного и духовного путешествия… не эквивалентного музею».