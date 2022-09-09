Соболезнование Патриарха Кирилла в связи с кончиной королевы Елизаветы II

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной Королевы Елизаветы II.

Его Величеству Королю Карлу III

Ваше Величество!

С печалью воспринял известие о кончине Вашей матери Королевы Елизаветы II. Выражаю Вам и всем подданным Британской Короны, скорбящим о постигшей их утрате, искреннее сочувствие.

Период правления Вашей покойной родительницы был самым продолжительным в истории Королевства. Это была эпоха динамичного развития государственной, экономической, социальной и иных сфер жизни страны. Все это время Ее Величество оставалась символом стабильности, преемственности и устойчивости многовековых исторических традиций не только для своего Отечества, но и для всего Европейского континента. С огромным уважением относились к ней политические лидеры и главы мировых держав. С большой теплотой вспоминаю ее визит в пределы России в 1994 году, который оставил у меня самые добрые впечатления.

Мне довелось лично знать почившую Королеву и иметь с ней общение во время моего визита в Великобританию. Свидетельствую, что она была очень открытым, общительным, тонко чувствующим собеседника человеком, являвшим образец глубокой интеллектуальности и высочайшей культуры.

Милостивый Господь и Бог наш Иисус Христос да примет с любовью душу почившей Королевы Елизаветы, утешит всех опечаленных ее кончиной, укрепит Ваши силы и дарует Свою помощь в предстоящем монаршем служении.

С искренними соболезнованиями

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ



Источник: Patriarchia.ru