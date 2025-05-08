Над Сикстинской капеллой снова черный дым: Папа Римский пока не избран (+ ФОТО)

После двух туров голосования, состоявшихся рано утром 8 мая 2025 года, кардиналы не смогли избрать нового понтифика. Около 11:50 по центральноевропейскому времени из трубы Сикстинской капеллы вновь поднялся черный дым.

Утром на площади Святого Петра, где сквозь серые тучи пробивался яркий солнечный свет, стали собираться верующие, священнослужители, монахини, туристы и просто любопытные граждане, жаждущие стать свидетелями исторического события – выборов нового епископа Рима. Некоторые держали национальные флаги своих стран, другие держали четки и тихо читали слова молитвы.

Высоко над духовным эпицентром планеты, которым в эти дни стала главная площадь Ватикана, бесшумно парили дроны с видеокамерами, благодаря которым трансляция велась с немыслимых ранее ракурсов — ошеломляя зрителей невероятными видами ансамбля Апостольского дворца и собора Святого Петра.

Камеры тысяч телекомпаний по всему миру были сосредоточены на небольшой дымовой трубе, установленной на крыше Сикстинской капеллы. Иногда в кадре рядом с ним появлялись большие белые чайки, наблюдавшие за тем, как они сокращают долгие часы ожидания.

Появление черного дыма стало признаком того, что 133 кардинала из 71 страны мира — главы епархий, иерархи Римской курии, монахи и миссионеры, — проведшие два тура голосования после утренней молитвы, вновь не смогли выбрать нового понтифика. Следующее заседание конклава состоится во второй половине дня, после того как выборщики отдохнут и пообщаются в Casa Santa Marta, гостевом доме Ватикана, который на данный момент стал их временной резиденцией.

***

До избрания нового Папы дым (чёрный или белый) будет регулярно подниматься около 12 и 19 часов. Но в случае успешного исхода голосования появление белого дыма возможно также около 10:30 и 17:30 по римскому времени.



По материалам Vatican News