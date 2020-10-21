Смотрите в прямом эфире церемонию открытия нового учебного года в Папском Антонианском Университете

21 октябрь в Риме состоится торжественная церемония по случаю начала нового учебного 2020/2021 года в Папском Антонианском Университете, которым руководит францисканский Орден Братьев Меньших (OFM).

Церемония начнется в 9:30 по римскому времени (10:30 мск или 14:30 нск). Её откроет выступление известного скрипача маэстро Федерико Воццеллы и певицы-сопрано Марии Клаудии Донато.

Далее — после слов приветствия ректора университета профессора Агустина Эрнандеса Видалеса, Генеральный Министр Ордена Братьев Меньших и Великий канцлер Папского Антонианского Университета брат Майкл Энтони Перри, OFM, вручит почетную докторскую степень по философии Вселенскому Патриарху Варфоломею I, архиепископу Константинопольскому.

Сообщается, что в качестве докладчика приглашен также Государственный секретарь Святейшего Престола кардинал Пьетро Паролин.

Мероприятие можно будет посмотреть в прямом эфире на канале Папского Антонианского Университета в YouTube