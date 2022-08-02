СМИ: Папа Римский собирается посетить Петербург весной 2023 года и пройти по местам Достоевского

Папа Римский Франциск выразил намерение посетить Петербург и Москву и этот визит может состояться весной 2023 года, передает «КП» со ссылкой на РИА «Новости».

Как пишет издание, Понтифик хочет приехать в Россию, чтобы посетить несколько православных святынь в Москве и Третьяковскую галерею, а также пройти по местам Достоевского в Северной столице.

— Он сказал мне, что в отставку он не пойдет до тех пор, пока не посетит Россию. Папа Римский выразил уверенность, что приедет в нашу страну. Россию он особо выделил, — приводит издание слова председателя Всемирного союза староверов Леонида Севастьянова.

Помимо Петербурга и Москвы глава Католической Церкви хочет побывать в церкви святого Папы Римского Мартина I, который скончался в VII веке и был похоронен в Крыму.

Пока что точных дат, когда понтифик планирует посетить Россию нет. Согласно официальному графику папы, в сентябре этого года он намерен посетить Казахстан. В программе визита — посещение города Нур-Султан по случаю VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий.



(Фото: Артем Килькин / www.spb.kp.ru)