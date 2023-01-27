СМИ: Папа Римский поддержал идею провести встречу с патриархом Кириллом в Черногории

Исполняющий обязанности премьер-министра Черногории Дритан Абазович предложил Папе Римскому Франциску провести встречу с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Подгорице, на что понтифик ответил согласием. Об этом сообщила черногорская газета Dan со ссылкой на собственный источник.

Издание сообщает, что инициатива Абазовича обсуждалась во время визита премьера в Ватикан 10 октября 2022 года. Предложение встретило поддержку в Ватикане. «Могу вам сразу сказать, что принимаю приглашение Черногории стать хозяйкой новой встречи», — заявил понтифик на встрече с премьером республики.

Dan сообщает, что инициатива Абазовича вошла в протоколы Ватикана и будет обсуждаться с Русской Православной Церковью. Проведение встречи зависит от многих факторов, одним из которых является конфликт на Украине, считает издание.

Ранее государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин заявил, что «двери остаются открытыми и диалог не прерывается» для организации возможной встречи между Папой Римским и Патриархом Московским и всея Руси.

Источник: ТАСС