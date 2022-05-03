СМИ: Папа Римский готов отправиться в Москву, чтобы встретиться с Президентом России

Папа Франциск готов отправиться в Москву, чтобы встретиться с Президентом России Владимиром Путиным. Об этом Епископ Рима заявил в интервью газете Corriere della Sera, передает РИА Новости во вторник, 3 мая.

По словам Понтифика, спустя 20 дней после начала российской спецоперации на территории Украины он направил в Москву послание о том, что хочет приехать, чтобы обсудить с Владимиром Путиным возможности урегулирования украинского конфликта.

«Я попросил кардинала Паролина передать (президенту РФ) Путину сообщение о том, что я готов поехать в Москву. Конечно, нужно было, чтобы кремлевский лидер предоставил несколько окон. Ответа мы еще не получили и продолжаем настаивать, даже если я боюсь, что Путин не может и не хочет проводить эту встречу прямо сейчас», — уточнил Папа Римский.

При этом он подчеркнул, что не планирует посещать Киев до того, как сможет отправиться с визитом в Москву. «Сначала я должен встретиться с Путиным», — добавил Понтифик. По его словам, в Украину он направил главу Департамента служения целостному развитию человека кардинала Майкла Черни и главу Службы Папских милостей кардинала Конрада Краевского, который отправился туда в 4-й раз.

В конце апреля государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин заявил, что Папа Франциск по-прежнему хотел бы совершить апостольскую поездку в Украину, однако в сложившейся ситуации такой визит не имел бы смысла. Он также подчеркнул, что Святейший Отец готов сделать все, что в его силах, чтобы способствовать скорейшему завершению конфликта.