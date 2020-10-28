СМИ: фразу Папы Римского об однополых парах в фильме «Франциск» специально перевели неверно

ВАТИКАН, 28 октября. Фраза Папы Римского Франциска о гражданских правах однополых пар в документальном фильме американского режиссера российского происхождения Евгения Афинеевского «Франциск» была намеренно переведена неверно. Об этом специальному корреспонденту ТАСС Вере Щербаковой сообщил в минувшую субботу ватиканский источник, близкий к Святейшему Престолу. По словам собеседника агентства, подлог допустили намеренно, чтобы повлиять на общественное мнение консервативного католического крыла в США перед выборами.

«В фильме был допущен явный подлог, причем с совершенно конкретными целями, чтобы повлиять на общественное мнение консервативного католического крыла в США перед выборами. В Ватикане было проведено внутреннее расследование, в результате которого выяснилось, что в оригинальном интервью на испанском языке никогда не употреблялось слово «семья» или «брак», но гражданское «сожительство». Папа говорит о состоящих в гражданском сожительстве людях, которые могут иметь юридические права», — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что речь идет о правах наследования, совместном пользовании имуществом, налоговых вопросах, социальной помощи. «Ничего из сказанного не имеет никакого отношения к семье, традиционному браку, основы которого остаются нерушимы, о чем многократно говорил Папа Франциск и о чем постоянно повторяют в Ватикане», — подчеркнул источник.

По его словам, «налицо явная попытка скомпрометировать понтифика, который вызывает неудовольствие своей взвешенной сдержанной политикой по многим международным вопросам». «Франциск строго придерживается принципа невмешательства Римско-Католической Церкви в политику и всегда пресекает попытки втянуть Церковь в политические конфликты», — добавил собеседник. Он напомнил, что Ватикан никак не вмешивается в дела внутри Православной Церкви, в том числе на Украине.

«Папа всегда ограничивался призывами к мирному разрешению гражданских кризисов, в том числе в Венесуэле, не принимая ничью сторону. И это не нравится определенным кругам», — заключил собеседник агентства.



О фильме и режиссере

Документальный фильм «Франциск», показанный в рамках Римского кинофестиваля, был снят выходцем из СССР, уроженцем Казани Евгением Афинеевским.

В картине использованы среди прочих материалов хроники отрывки из интервью разных лет, в частности отдельные, не связанные между собой высказывания о людях нетрадиционной сексуальности ориентации.

В ленте они были смонтированы таким образом, что многие мировые СМИ интерпретировали слова понтифика в пользу однополых браков.

Прежде чем обратиться к образу нынешнего понтифика, Афинеевский снял «Зиму в огне» (Winter on Fire, 2015) об украинских событиях 2014 года, который номинировался на «Оскар» как «лучший документальный фильм», и «Плач из Сирии» (Cries from Syria, 2017) о годах войны в этой стране. Его режиссерским дебютом была комедия «Ой, вей! Мой сын гей!», который был удостоен разных международных наград и показан на 32-м Московском кинофестивале в 2010 году.

За «Зиму в огне» режиссер был награжден президентом Украины Петра Порошенко крестом Ивана Мазепы.

Источник: ТАСС