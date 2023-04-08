«Смерть Твою возвещаем, Господи». Проповедь кардинала Канталамессы на Богослужении Воспоминания Страстей Господних, Ватикан, 7 апреля 2023 года

В Страстную пятницу 7 апреля Папа Франциск возглавил в базилике Святого Петра торжественное богослужение Воспоминания Страстей Господних. По традиции проповедь произнёс проповедник Папского дома отец Раньеро Канталамесса. Передает русская служба Vatican News.

На протяжении двух тысяч лет в этот день Церковь провозглашает и чтит смерть Сына Божьего на Кресте, отметил проповедник. Но вот уже полтора столетия в нашем секуляризованном западном мире провозглашается другая – идеологическая, а не историческая – смерть Бога. Чтобы идти в ногу со временем, некоторые богословы поспешили построить на ней «теологию смерти Бога», выраженную в известном воззвании, которое Ницше вложил в уста «безумца» на городской площади: «Куда девался Бог? – воскликнул он. – Я хочу сказать вам это! Мы его убили: вы и я! Никогда не совершалось более великого деяния, и кто родится после нас, будет, благодаря этому деянию, принадлежать к истории высшей, нежели вся прежняя история».

Согласно логике этих слов, история уже будет делиться не на «до и после Христа», а на «до и после Ницше», отметил кардинал. Очевидно, что на место Бога ставится человек, точнее, «сверхчеловек», однако не потребуется много времени, чтобы понять, что сам по себе человек – ничто.

«По ту сторону добра и зла»: таков был ещё один боевой клич философа, но за пределами добра и зла существует только «воля к власти», приводящая известно к чему… Нельзя судить человека, сердце которого знает только Бог, однако декларация Ницше стала модой, атмосферой, которой дышат в интеллектуальных кругах «постмодернистского» Запада. Его общий знаменатель – тотальный релятивизм во всех областях: этике, языке, философии, искусстве и, конечно, религии, отметил проповедник, подчеркнув, что у человеческой драмы был и свой «пролог на небесах», в том же «духе отрицания». С тех пор искуситель только и делал, что вербовал сторонников, в первую очередь завербовав наивных Адама и Еву: «Вы будете как боги, знающие добро и зло» (Быт 3,5). История, литература и наш собственный опыт утверждают, что за этим «мифом» скрывается трансцендентная истина.

Зная нашу гордыню, Бог вышел навстречу людям, уничижив Себя на наших глазах, «быв послушным даже до смерти, и смерти крестной» (Фил 2,6-8). Действительно, это мы убили Иисуса из Назарета, подчеркнул кардинал Канталамесса: Господь умер за наши грехи и за грехи всего мира (см. 1 Ин 2,2). Но Его воскресение свидетельствует, что смерть на Голгофе ведёт не к поражению, но – через наше покаяние – к тому «апофеозу жизни», которого тщетно ищут в других местах.

Об обращении атеистов Церковь возносит молитвы особенно в Страстную пятницу, но верующие должны остерегаться «водоворота нигилизма, настоящей чёрной дыры духовной вселенной. По словам проповедника, нельзя забывать о всегда актуальном наставлении Данте Алигьери: «О христиане, полно торопиться, лететь, как перья, всем ветрам вослед! Не думайте любой водой омыться» (Рай V, 73-75).

В конце проповеди кардинал Канталамесса призвал участников богослужения «повторять с трогательной благодарностью и более убеждённо, чем когда-либо, слова, которые христианская община провозглашает на каждой Св. Мессе: ‘Смерть Твою возвещаем, Господи, и воскресение Твое исповедуем, ожидая пришествия Твоего’».