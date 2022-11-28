Смерть бездомного у ворот Ватикана: интервью с кардиналом Конрадом Краевским

После печального происшествия возле площади Святого Петра – смерти бездомного от холода и болезни – в соцсетях не было недостатка в обвинениях в адрес Ватикана: как можно было допустить трагедию, имея столько возможностей помочь? Корреспондент Vatican News побеседовал с главой Департамента милосердия кардиналом Конрадом Краевским и задал ему тот же вопрос.

«Случившееся не должно омрачать того добра, которое делается в этом городе. Это очень печально, но речь идет о выборе этого человека, собственном выборе, и мы не смогли сделать ничего больше, — пояснил Краевский. – Действительно, еще накануне вечером, до того, как он лег спать, к нему подошли волонтеры и предложили все возможное с нашей стороны».

«Мы помогаем от имени Святейшего Отца всем бедным, не требуя документов, не требуя ничего. Мы принимаем их в наших ватиканских структурах, которых у нас несколько: в палаццо Мильори, на улице Пенитенциариев, у сестер Матери Терезы в Ватикане. Есть также амбулатория: достаточно сказать, что под колоннадой ежемесячно мы принимаем около 1050 бедняков, большинство из них бездомные: всех осматривают врачи, все получают лекарства».

Кардинал Краевский рассказал об основных услугах, предлагаемых в Ватикане для нуждающихся. Есть душевые, парикмахерские, столовые. В Риме никто не может умереть от голода, если сам того не захочет, говорит иерарх, поясняя: «Есть люди, которые не хотят, чтобы о них позаботились, не хотят идти в наши структуры. Люди свободны – они так живут, мы же можем помочь только если они нам позволяют».

Кроме того, из всех городов Италии Рим – самый активный в плане волонтерства. Каждый вечер добровольцы отправляются на вокзалы и в другие места, где обычно живут бездомные. Кардинал Краевский – один из этих волонтеров. Среди нуждающихся есть такие, кто отказывается от любой помощи, кроме еды; некоторые предпочитают прятаться и жить в одиночестве.

Бездомным в Риме может помочь каждый, принеся спальный мешок или что-нибудь теплое, например, чай. Каждый может впустить бездомного в свой подъезд, открыв дверь, чтобы человек мог переждать дождь. Кардинал рассказал, что зонтики, забытые туристами в Музеях Ватикана, через неделю, если за ними никто не приходит, отдают бездомным. Таких зонтиков – тысячи. В плохую погоду возле душевых у площади Святого Петра собирается около 250 человек с вещами, и, вопреки обычным правилам, полиция разрешает им там находиться, ведь у них нет другого места, чтобы переждать непогоду. В амбулаториях их принимают около 50 врачей, в том числе главврачи римских больниц. «Мы никогда не требуем документов и нас не интересует национальность», — подчеркивает Краевский. Нуждающиеся в лекарствах, например, диабетики – как покойный Буркхард – получают их бесплатно в ватиканской аптеке. В октябре они получили лекарства на общую сумму 22 тысячи евро.

На вопрос о роли Папского элемозинария кардинал Краевский отвечает: «Моя роль – опустошение счетов Святейшего Отца. Счет на благотворительность Папы должен быть пустым, и я прилагаю для этого все усилия».