Служение украинских греко-католиков перед лицом Covid-19

Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун:

VII сессия Патриаршего собора УГКЦ, которая должна была состояться в августе во Львове, перенесена на вторую половину 2021 года. Тема встречи – «Эмиграция, поселения и глобальное единство УГКЦ». Такое решение было принято «ради блага всех делегатов» из-за пандемии коронавируса, которая спровоцировала на Украине более 300 смертей. Вместе с тем не прекращаются акции солидарности поместной Церкви, чтобы помочь жертвам КОВИД-19. На недавней конференции, проходившей онлайн, больничные капелланы Ивано-Франковской архиепархии отметили необходимость бороться с феноменом дискриминации заразившихся новым коронавирусом: нередко они терпят социальное отвержение и чувствуют себя оставленными.

В настоящий момент в 38 больницах архиепархии несут служение 35 капелланов. Они позаботились о распространении во всех больницах информации о декрете Апостольской пенитенциарии о предоставлении индульгенций верным в условиях пандемии.